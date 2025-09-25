Investigan el asesinato de una extranjera y su esposo en Costa Rica: esto se sabe

Las autoridades de Costa Rica confirmaron este jueves el asesinato de una mujer austriaca y su pareja en un aparente asalto ocurrido en su vivienda en la localidad de Quepos, provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una de las víctimas fue identificada como una ciudadana austriaca de apellido Daxer, de 57 años. La identidad de su compañero aún no ha sido verificada oficialmente.

El lunes en la noche, la policía recibió una alerta sobre un robo en la vivienda. Durante la inspección del inmueble, apoyada por perros entrenados, localizaron un montículo de tierra que fue excavado al día siguiente. Allí encontraron dos cuerpos maniatados, envueltos en bolsas plásticas y con heridas de bala. Inicialmente se creyó que correspondían a una pareja de origen alemán, pero este jueves se confirmó la nacionalidad de la mujer.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó que los cuerpos fueron trasladados al departamento de Medicina Forense para confirmar la identidad y realizar las autopsias que permitan establecer la causa exacta de muerte.



“Este caso se va a trabajar de la forma más profesional posible, para dar una respuesta tanto a la sociedad costarricense como a las autoridades internacionales, y que se pueda resolver prontamente”, declaró Zúñiga, quien señaló el robo como el principal móvil del crimen.

Aunque Costa Rica ha sido reconocido tradicionalmente como uno de los países más seguros de Centroamérica, en los últimos años la violencia se ha intensificado debido a disputas entre bandas narcotraficantes. En 2023 se registraron 905 homicidios, la cifra más alta de su historia y un aumento del 38 % frente a 2022. En 2024 se reportaron 880 asesinatos, con una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, y para 2025 las autoridades prevén un número similar.

