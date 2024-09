Asesor de Lula sobre régimen de Maduro: “No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo”

El principal asesor diplomático del presidente Lula Da Silva señaló que una eventual captura de Edmundo González sería “muy preocupante” y que es evidente “que hay una escalada autoritaria en Venezuela” por parte de Nicolás Maduro.

Celso Amorim, principal asesor de política internacional del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y quien fue canciller y ministro de Defensa durante sus dos primeros períodos, aseguró que la orden de captura que fue emitida ayer contra el opositor Edmundo González Urrutia es preocupante y algo que “no se debe hacer”.

"No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario, tenemos noticias de varias detenciones. El propio Gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo", afirmó Amorim en entrevista con la agencia Reuters.

El excanciller brasileño también indicó que una eventual captura del candidato opositor Edmundo González podría calificarse como una detención política: "La situación de las elecciones en Venezuela no está resuelta, no vemos la victoria de un lado o del otro. Sería un arresto político, y no aceptamos presos políticos", indicó Amorim.

Por último, se refirió a los esfuerzos que desde las elecciones del 28 de julio han venido haciendo junto al Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y en un principio también junto al de Andrés Manuel López Obrador en México, buscando acercamientos y establecer canales de diálogo tanto con el chavismo como con la oposición.

"Algunos dicen que puede ser una ingenuidad, tal vez lo sea, pero todavía esperamos una solución negociada para Venezuela. No queremos salvar a Maduro, queremos salvar a Venezuela", afirmó Amorim.