Así es el nuevo examen de ciudadanía que EEUU implementa desde este lunes: más largo y riguroso

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes a aplicar un nuevo y más exigente examen de ciudadanía, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump para endurecer el proceso de naturalización.

La prueba, centrada en conocimientos de educación cívica, incorpora 28 preguntas nuevas respecto a la versión anterior. Ahora, los aspirantes deberán responder correctamente 12 de 20 preguntas, manteniendo el porcentaje de aprobación en 60 %. No obstante, el banco de posibles preguntas aumentó de 100 a 128.

Este examen había sido diseñado durante la primera administración de Trump (2017-2021), pero fue descartado por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que había restablecido el modelo usado desde 2008. Sin embargo, la actual administración republicana decidió retomar la versión original, con un mayor énfasis en la historia y el sistema político del país.

Senado de Estados Unidos AFP

En un comunicado, el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, calificó los cambios como “cruciales” y aseguró que son “los primeros de muchos”. Añadió que la medida busca garantizar que solo quienes cumplan con todos los requisitos —entre ellos leer, escribir y hablar inglés, así como comprender el funcionamiento del gobierno estadounidense— puedan obtener la ciudadanía, asegurando su plena integración y contribución a la sociedad.



El USCIS también anunció modificaciones adicionales en el proceso de naturalización, como una revisión más estricta de los antecedentes de los solicitantes y una supervisión más rigurosa de las excepciones por discapacidad.

Asimismo, se reforzará la exigencia de demostrar “buen carácter moral”, evaluando aspectos como la participación comunitaria, los logros educativos, los vínculos familiares, el historial laboral y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Bajo la nueva normativa, incluso faltas menores, como infracciones de tránsito repetidas, podrían considerarse factores descalificadores.

Como parte de la política de control reforzado, la agencia también retomará las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, con el fin de verificar la información y evaluar su idoneidad para obtener la ciudadanía estadounidense.