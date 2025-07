Así fue el accidente que destruyó la cara a joven de 20 años: "Se me cayeron los dientes y el ojo"

El 28 de mayo del 2025 una joven de apenas 20 años sufrió un terrible accidente que le cambió la vida. Sol relató a través de sus redes sociales cómo una serie de sucesos condujeron a un accidente que la dejó desfigurada y con secuelas físicas y emocionales irreparables.

En mayo de ese año, mientras patinaba, sufrió un grave accidente al perder el control en una bajada. “Pensé que podía amortiguar contra un auto estacionado”. El golpe fue brutal: “Se me cayó el ojo y los dientes, nadie hizo nada, todos miraban”, recordó.

Su rostro quedó completamente desfigurado. El hueso orbital izquierdo, la nariz y la boca fueron los puntos más afectados. “Sentí que mi cara estaba rota, la sangre no paraba y nadie se acercaba. Solo un hombre me decía que no me durmiera, que resistiera”, contó.

Minutos después fue trasladada de urgencia, sin embargo, en el hospital vivió situaciones humillantes: fue desnudada sin consentimiento frente a otros pacientes, y no recibió una atención digna. “Me cosieron más de 40 puntos en la cara. Vomité sangre. Me sentí expuesta, rota, y sin esperanza”.

Los médicos le explicaron que necesitaba placas de titanio para reconstruir su rostro. El sistema de salud tardaría al menos un año en conseguirlas, y si no se operaba en menos de un mes, su rostro quedaría deformado de por vida.

Por eso su comunidad, sus amigos y hasta desconocidos, organizaron rifas, colectas y campañas que en menos de 48 horas reunieron más de 4 millones de pesos. Gracias a eso, pudo acceder a la cirugía.

Publicidad

Sin embargo, el proceso fue complejo. “Los huesos estaban tan destruidos que no sabían dónde atornillar las placas. Estuvieron a punto de cancelarlo todo y derivarme a Buenos Aires”, contó.

Hoy, aún en recuperación, Sol enfrenta infecciones, pérdida parcial de la visión, dificultad para comer, hablar, dormir y un deterioro severo en su salud mental: “Ya no puedo llorar porque se me abren los puntos. Me cuesta respirar, dormir, ver, salir. Y encima la gente me mira con asco o hace comentarios crueles. Dicen que parezco de una película de piratas por mi parche”, relató.