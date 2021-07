Así habrían reclutado a los colombianos acusados de asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moise

Se sigue revelando nueva información sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en el que varios colombianos, incluidos exmilitares, habrían participado. En las últimas horas BLU Radio conoció unos audios que dejan en evidencia cómo se llevó a cabo el proceso de reclutamiento.

Al parecer, a los militares, cuando los fueron a contratar, el único requisito que le exigían era el pasaporte y en ningún momento les habrían dicho que misión iban a hacer en el país caribeño.

“Me llamaron y a gente que estuvieran en la Agrupación de Lanceros y en las unidades especiales. (…) No pidieron nada, solo que llevaran el pasaporte, (…) y que la misión allá la decían. (…) Gracias a Dios me enfermé, sino hubiera arrancado para allá”, se le escucha decir a un hombre que también sería un militar retirado y que no viajó porque dio positivo para coronavirus.

Nueva hipótesis sobre asesinato de Jovenel Moise

Asimismo, se conoció que, en Puerto Príncipe, capital de Haití, toma fuerza otra versión que acusa un golpe de estado. Incluso, un senador de ese país señaló que para él los colombianos no asesinaron al presidente de Haití, sino que lo hizo la misma seguridad del presidente.

Esta hipótesis dice que los militares colombianos fueron contratados para ayudar en la lucha contras las bandas criminales en los barrios populares de ese país y, precisamente, llegaron a la casa de Jovenel Moise poco después de que fuera asesinado, y ayudaron a rescatar a la primera dama y a los hijos.

