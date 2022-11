Así se ejerce el periodismo en Cuba

Hablemos Press es una agencia de periodismo independiente que se encarga de denunciar las cosas que no publica la prensa cubana, la cual es controlada en su totalidad por el régimen de Raúl Castro.



La agencia funciona como un periódico digital, el cual lleva varios años funcionando y sus contenidos son suministrados por periodistas que han escogido el camino de la independencia.



“Nosotros mostramos las cosas feas que suceden en nuestro país, las detenciones e injusticias del Gobierno”, afirmó Doris Otero, periodista de Hablemos Press.



El movimiento del periodismo independiente surgió en Cuba en los años noventa como una alternativa de opinión e información, y ha sido ejercido por muchas personas que no han estudiado para ser periodistas pero que buscaban la forma de dar a conocer al mundo lo que en realidad sucede en la isla.



“Esto es un fenómeno Sui Generis de Cuba, un movimiento periodístico que no se dio en ningún otro país bajo un régimen socialista”, contó Franco Herrera, periodista de Hablemos Press.



Aunque para el régimen este tipo de alternativas informativas son una amenaza, los miembros de esta agencia de comunicaciones cubana se siguen jugando la vida y la libertad con tal de mostrar la otra cara de las noticias.



“Me han detenido alrededor de 300 veces en mis 18 años de labor periodística, puesto que el régimen no tolera un periodismo alternativo e independiente”, dijo Vladimir Turro, periodista de Hablemos Press.