Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Atención: Destituyen a Dina Boluarte de su cargo como presidenta de Perú

Atención: Destituyen a Dina Boluarte de su cargo como presidenta de Perú

La mandataria aceptó la decisión del Congreso sobre los pedidos de vacancia (destitución) que se han presentado en su contra. La votación fue exprés y unánime.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte
Foto: AFP
La presidenta de Perú, Dina Boluarte
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

En la noche de este jueves, 9 de octubre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue retirada oficialmente de su cargo tras una votación del Congreso de la República, el cual citó a debate sobre las 11:50 de la noche.

“No acudiremos al Parlamento en estas condiciones”, advirtió el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, al denunciar que la notificación para su defensa llegó apenas 50 minutos antes de la audiencia, lo que calificó como una violación al debido proceso.

Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de pasar directamente el debate sin necesidad de realizar algún debate como pedía de la defensa de la ahora expresidenta de Perú. Fueron un total de 118 votos a favor por la decisión, que determinó de manera exprés y unánime la decisión.

Presidenta Dina Boluarte denuncia "ataque y acoso sistemático" en su contra por allanamientos
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
Foto: AFP.

Pese a que el proceso normal era convocar la sesión entre el tercer y décimo día después de admitir a trámite la moción por parte del pleno, los congresistas lograron los votos suficientes para hacer que la salida de Boluarte sea inmediata, con el apoyo gran parte de la Cámara.

El proceso está respaldado por los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, a apenas seis meses de celebrarse las elecciones generales de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales en los próximos comicios, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, el empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada han sido acumulándose de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, que de un momento a otro se ha visto sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

Ahora, asumiría la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, y se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.

