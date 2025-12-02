Atentan contra candidato presidencial de Perú mientras viajaba en su vehículo

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa, representante del partido Libertad Popular, sobrevivió este martes a un atentado a tiros mientras se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un portavoz de su agrupación política.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el movimiento, Belaúnde Llosa viajaba en su automóvil por la zona, donde posee un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que alcanzaron el parabrisas. Aunque los impactos no le causaron heridas de gravedad, en los videos se le observa con manchas de sangre en la cabeza y en la camisa.

Pedro Cateriano, exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, confirmó el ataque en declaraciones a RPP y lamentó que este hecho marque “un mal inicio de la campaña”, en alusión a las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026. “Estamos atravesando un contexto de delincuencia activa, pero debemos rechazar con firmeza este atentado sufrido por Rafael Belaúnde”, afirmó.

Tras el ataque, el candidato, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, acudió a la comisaría de Cerro Azul para presentar la denuncia correspondiente.



Sicarios han querido ASESINAR a Rafael Belaunde, nuestro candidato presidencial de Libertad Popular, camino a Cerro Azul.



Organizaciones criminales buscan matar a quienes los enfrentamos para que no capturen al país.



NO RETROCEDEREMOS ni un centímetro en nuestra lucha contra… pic.twitter.com/IoVv0ZjnPF — Diego Pomareda (@diego_pomareda) December 2, 2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló a Canal N que Belaúnde supervisaba unos terrenos de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se encuentra Cerro Azul, y que al retirarse fue atacado desde una motocicleta. También confirmó que el aspirante presidencial se encuentra fuera de peligro y que no había recibido amenazas previas.

Arriola indicó que un equipo de la División de Homicidios y Criminalística trabaja en la zona para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la Policía Nacional informó en su cuenta de X que activó el Plan Cerco y que no se reportaron heridos, pese a que en las imágenes difundidas se observan rastros de sangre en el candidato. La institución añadió que sus unidades permanecen en el área para garantizar la seguridad y dar con los responsables.

Belaúnde, de tendencia de centro derecha, figura entre los 39 aspirantes a la Presidencia que se espera participen en los comicios de 2026, en los que Perú elegirá a sus autoridades para el periodo 2026-2031 y retomará, después de más de tres décadas, un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.