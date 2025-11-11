Avión militar con más de 20 personas se estrelló: "Que Dios tenga piedad"

Un avión militar de carga turco procedente de Azerbaiyán se estrelló el martes en el este de Georgia con 20 personas a bordo, informó el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Se pusieron en marcha operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades de Azerbaiyán y Georgia", indicó el ministerio en un comunicado. Después, las autoridades turcas informaron que había 20 personas a bordo, incluida la tripulación.

El C-130 Hércules despegó de Azerbaiyán hacia Turquía y se estrelló en el este de Georgia, cerca de la frontera entre estos dos países del Cáucaso. El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, informó en un discurso que están trabajando para llegar al lugar donde se estrelló la nave.

"Que Dios tenga piedad de nuestros mártires", añadió en declaraciones difundidas por la agencia estatal Anadolu. El ministerio turco pidió a la prensa "no publicar imágenes" del accidente. Varios videos que supuestamente muestran el momento del accidente comienzan a circular en la red X.



Dos videos tomados desde diferentes lugares muestran la misma aeronave cayendo en picado y dejando una estela de humo a su paso, antes de estrellarse a lo lejos El Ministerio del Interior de Georgia precisó que el accidente se produjo en la región de Sighnaghi, en el este de Georgia, unos cinco kilómetros después de cruzar la frontera.

"Se ha abierto una investigación", añadió en un comunicado, en el que prometió publicar próximamente "información detallada sobre el incidente".