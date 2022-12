Blair pide luchar contra el "brexit" y no descarta un segundo referendo

"No hay razón para descartar ninguna opción", declaró Blair a BBC Radio 4, que le entrevistó a raíz de un artículo publicado hoy en el periódico proeuropeo "New European", donde insta a movilizarse a los británicos opuestos a abandonar la UE.



En la entrevista radiofónica, alertó de que las conversaciones con Bruselas serán "muy duras", pues el Gobierno británico no estará negociando con un grupo de empresarios a quienes quizás interese que este país permanezca en el mercado único, sino "con los líderes políticos de la UE y sus Parlamentos", recordó.



"Lo que digo es que debemos mantener nuestras opciones abiertas", sostuvo Blair, que gobernó entre 1997 y 2007 y que últimamente ha indicado que podría volver a la primera línea política.



En el artículo en "New European", fundado el pasado julio, el exlíder laborista señala que, si bien se debe respetar la voluntad de los británicos, que votaron en un 51,9 % a favor de abandonar la UE, hay que confiar en que esta voluntad "puede cambiar a medida que hay más información disponible y los hechos sustituyen a las reivindicaciones".



"Quizás no cambie, en cuyo caso la gente como yo tendrá que aceptarlo -escribe-. Pero sin duda tenemos el derecho a intentar persuadir y exponer el argumento, y no ser obligados a apoyar una decisión que sinceramente creemos que será una catástrofe para el país que amamos".



En su opinión, hay que creer "en el sentido innato de la gente de estar abiertos a un argumento mejor a la luz de los hechos".



"Tenemos que reconocer que nosotros somos ahora los insurgentes. Hemos de construir la estructura para movilizarnos y organizarnos", dice Blair a los proeuropeos.