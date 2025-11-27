En vivo
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Aviones Gripen
Tiroteo en EEUU

Cabello dice que Venezuela decide quién vuela y quién no y se reserva derecho de admisión

Cabello dice que Venezuela decide quién vuela y quién no y se reserva derecho de admisión

En su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello advirtió que quien "ose poner un pie en Venezuela se va a encontrar con la furia de un pueblo".

