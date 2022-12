Cae tenebrosa secta que abusaba de menores y las convertía en esclavas sexuales

Las autoridades italianas desvertebraron una tenebrosa secta que abusaba de niñas y las convertía en esclavas sexuales. Según la Policía estatal, la organización pedófila que aseguraba ser “mágica”, era encabezada por un hombre de 77 años. Treinta personas son procesadas por los hechos.

Vea también: La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí: polémica declaración de sacerdote católico

Publicidad



“‘Él’ decide todo, ‘Él’ decide a quién puede asistir, dónde puede trabajar. ‘Él’ elige qué chicas deben entretenerlo. ‘Él’ elige si puedes o no ir a nuestros ‘lugares de hadas’. ‘Él’ es ‘Él’. Lo llamamos ‘Él’ o ‘el Doctor’, porque no podemos mencionar su nombre, no se nos permite”, dijo una de las víctimas.

La ‘psicosecta’, como la calificaron las autoridades italianas, tenía como base la provincia de Novara y contaba con sucursales en la ciudad de Milán y en el área de Pavía.

El líder de la secta era venerado por los seguidores como una especie de “dios” a quien todos debían obedecer ciegamente o de lo contrario eran apartados del grupo.

Publicidad

Un exhaustivo trabajo de investigación que se extendió por dos años permitió determinar que el líder de la ‘Secta de las bestias’ era asistido por varios colaboradores cercanos que eran unos “verdaderos torturadores”, de acuerdo con la Policía.

La secta contaba con un “centro psicológico”, así como varias actividades comerciales, escuelas de baile, academias de esgrima celta, varios herbolarios, una tienda de artesanías e incluso una editorial.

Publicidad

“Las elegidas, eran por lo general jóvenes, adolescentes o incluso niñas, como en el caso de la demandante, que fueron introducidas a la filosofía de la secta y fueron llevadas a ‘prácticas mágicas’, entre las cuales, sobre todo, incluían prácticas sexuales, a menudo extremas, como también torturas dolorosas y reales destinadas a cancelar ‘el yo pensante’, ‘encender el fuego interior’ y entrar en un ‘mundo mágico, fantástico y secreto’”, informó la Policía estatal.

La secta tuvo actividades durante tres décadas y se estima que por lo menos 50 mujeres fueron violentadas.