Camión de basura se estrelló contra un andamio: una mujer muerta y cuatro heridos

Un camión privado de basura, en el que se movilizaban el conductor y un acompañante, perdió el control y terminó chocando contra un vehículo estacionado y sin ocupantes.

Camión de basura se estrelló contra un andamio
Foto: captura X
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

