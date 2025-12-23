Camión de basura se estrelló contra un andamio: una mujer muerta y cuatro heridos

Una mujer perdió la vida y al menos cuatro personas más resultaron con lesiones leves este martes luego de que un camión recolector de basura impactara contra un automóvil y un andamio en el sector de East Harlem, en Nueva York, de acuerdo con reportes de medios locales.

El hecho se registró poco antes de las 6:30 de la mañana (hora local) en la calle 101, cerca de la Primera Avenida, en Manhattan. Un camión privado de basura, en el que se movilizaban el conductor y un acompañante, perdió el control mientras avanzaba en sentido norte y terminó chocando contra un vehículo estacionado y sin ocupantes. El impacto hizo que el automóvil fuera empujado hacia la acera, donde derribó un andamio instalado en un edificio residencial.

La estructura colapsó y cayó sobre una mujer que se encontraba en el lugar, quien fue hallada sin vida por los equipos de emergencia que atendieron la escena.

Las autoridades indicaron que el conductor y el pasajero del camión, de 47 y 50 años, fueron trasladados a un centro médico, donde permanecen en condición estable. Otras tres personas sufrieron heridas leves.



Por ahora se desconocen las causas del accidente y no se han reportado detenciones. El Departamento de Edificios detalló que el camión destruyó cerca de 24 metros de andamios, aunque la edificación no presentó daños estructurales.