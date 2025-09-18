Cancelarán y revocarán visa americana a quienes “celebren” asesinato de Charlie Kirk

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah, ha generado no solo repercusiones judiciales contra el presunto responsable, sino también consecuencias diplomáticas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que revocará y negará visas a extranjeros que aplaudan o justifiquen públicamente este hecho.

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah. Según las autoridades, el presunto atacante, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, disparó un rifle de cerrojo desde el techo de un edificio cercano.

Tras un operativo de 33 horas, Robinson fue detenido y enfrenta cargos de homicidio presentados por los fiscales esta semana.



La reacción al asesinato no se limitó a la captura del sospechoso. Diversas voces del gobierno estadounidense expresaron su rechazo a quienes en redes sociales reaccionaron con mensajes de burla o de celebración.

Charlie Kirk Foto: AFP

Consecuencias por burlarse del asesinato de Charlie Kirk

La indignación llevó a que se implementaran medidas migratorias excepcionales contra ciudadanos extranjeros.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en un mensaje en la red social X:

“América no albergará a extranjeros que celebren la muerte de nuestros ciudadanos. Las revocaciones de visas están en curso. Si usted está en este país con una visa y aplaude el asesinato público de una figura política, prepárese para ser deportado”.

La advertencia de Rubio se suma a la hecha días antes por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien también se pronunció sobre la situación en redes sociales.

Landau señaló: “Quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país. Me ha repugnado ver a personas en redes sociales aplaudiendo, justificando o tomando a la ligera este hecho, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las acciones correspondientes”.

Aunque las autoridades han confirmado que ya se están revocando permisos, no se ha precisado cuántas visas han sido canceladas ni a qué nacionalidades se les ha aplicado la medida.

Tampoco se ha aclarado si ciudadanos europeos se han visto afectados.

¿Solo con visas?

El impacto del asesinato también ha alcanzado al ámbito laboral dentro de Estados Unidos. Reportes de prensa señalan que personas vinculadas a sectores como la aviación, la educación y los medios de comunicación perdieron sus empleos o fueron suspendidas tras difundir publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas frente a la muerte de Kirk.

Uno de los casos mencionados fue el de pilotos de American Airlines. El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró en la misma plataforma digital que la aerolínea tomó la decisión de suspender a los trabajadores que se expresaron celebrando el asesinato.

Para entrar a Estados Unidos, se necesitan cierto tipo de visas dependiendo de la nacionalidad AFP

“Este comportamiento es repugnante y deberían ser despedidos”, afirmó Duffy.

El debate en Estados Unidos no se ha limitado a las medidas migratorias o disciplinarias. Tras el crimen, sectores conservadores han intensificado críticas contra lo que denominan la “izquierda radical”, advirtiendo que este tipo de reacciones en redes sociales constituyen una forma de apoyo a la violencia política.

Sin embargo, la polémica también ha suscitado preguntas sobre el alcance de las disposiciones anunciadas por el Departamento de Estado y la forma en que se ejecutarán las revocaciones de visas en medio de un contexto marcado por la tensión política.