Canciller de Maduro critica a Petro y a Lula: “Venezuela no práctica estar vociferando”

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, se refirió a la posición del presidente de Colombia Gustavo Petro y de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quienes pidieron en un comunicado conjunto realizar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela y que se revelen las actas del Consejo Nacional Electoral.

“Venezuela no práctica la diplomacia de micrófono. Venezuela no práctica estar vociferando posiciones u opiniones sobre gobiernos que no son el Gobierno venezolano. Tenemos moral para pedir que no se metan en asuntos venezolanos, que cese la injerencia en Venezuela y eso es lo que aspiramos. Todos los países tienen su dinámica y su proceso político”,ndijo Gil en una entrevista con el medio digital La Iguana, afín al chavismo.

El canciller venezolano tildó de títeres de Estados Unidos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, luego de que estos cuestionaran la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, cuyo triunfo ha sido señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria.

"Hemos visto a la cabeza de esta situación al fascista del Gobierno nazi de Milei. Es uno de los gobiernos hostiles, porque es un títere, es un pobre Gobierno. Lamentamos mucho que Argentina esté padeciendo esa situación”, señaló el ministro.

Consideró que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, es un "lacayo" que lidera "un Gobierno postrado a los Estados Unidos", mientras que en Perú y Ecuador "el fascismo ha penetrado" y hoy cuentan con "gobiernos sumisos".

"Son pueblos muy valerosos, muy valientes, pero explotados, dominados por la imposición, por gobiernos que son apéndice de ocupación del imperio norteamericano, pero más temprano que tarde se liberarán", sostuvo.

Sobre Chile, dijo que la Administración de Gabriel Boric es "una vergüenza", luego de haber llegado al poder "con una esperanza de las mayorías por la transformación".

"Lo que ha hecho es validar el Gobierno pinochetista, violador de derechos, va contra la causa de los pueblos, respalda genocidios, como el del Gobierno nazifascista de Ucrania", expresó el canciller en alusión a Boric, que ha sido un duro crítico de Maduro, al que acusa de cometer fraude en las elecciones.

Consultado sobre el reconocimiento internacional del mandatario luego de los comicios, Gil remarcó que "todos los países reconocen a Maduro como presidente electo", si bien dijo que en cuanto al número de Gobiernos que han "saludado la victoria" del líder chavista, se trata de "más de 60", del total de 193 que integran la Organización de Naciones Unidas.

"Hay un amplio regocijo mundial por el triunfo del presidente Nicolás Maduro, eso es una realidad que no la puede ocultar nadie", subrayó.

La principal coalición opositora aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las presidenciales por amplio margen, con el aval del "83,5 % de las actas electorales" que dice haber recabado, a través de miembros y testigos de mesa en los comicios, por lo que pide al ente electoral publicar los resultados desagregados para disipar las dudas, una solicitud que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y más de una veintena de países.