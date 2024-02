Cancillería niega vínculos con exmilitares en Ucrania: aclaran situación tras víctimas colombianas

Mediante un comunicado de prensa laCancillería colombiana afirmó no tener ningún lazo con los colombianos que han participado y han sido víctimas en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sacando que no existe ninguna alianza entre Ucrania y Colombia para enviar a estos ex miembros de las fuerzas armadas para pelear en la guerra de disputa al norte de Europa desde el año 2022

“Respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación”, señaló la Cancillería de Colombia.

También resaltaron que, pese a no tener un lazo con la mirada de estos exmilitares a participar como mercenarios a favor de Ucrania se han prestado atención a quienes han resultado heridos y van a seguir prestando atención a posibles otras víctimas tanto a sus familias como desde el consulado pertinente.

Este comunicado puede llegar a ser considerado como una respuesta directa al ministro de relaciones Serguéi Lavrov, tras pedirle a los países latinoamericanos y detener el peligro de la participación de mercenarios de sus países en la guerra.

De igual forma hay que mencionar que durante las últimas semanas varios colombianos han resultado heridos e incluso algunos han perdido la vida en medio de los combates como sucedió el 11 de febrero cuando un exmilitar colombiano falleció después de un ataque ruso con drones el pasado 11 de febrero.

¿Por qué los colombianos participan en la guerra en Ucrania?

La mayoría de los colombianos, quienes se han ofrecido como voluntarios para combatir en las filas de Ucrania en esta guerra que cumple ya dos años, lo hacen debido a los muy buenos salarios que ofrecen desde este país a los extranjeros que decían defenderlos siendo la razón por la que la mayoría de estos exmiembros de la fuerza pública han aceptado participar en esa guerra.

De los casos más llamativos fue de la militar que anunció que iba a ir a Ucrania con el objetivo de quitarse biopolímeros que tenía en su cuerpo, viaje que al final terminó cancelando después de que un naranja anónimo le regalara 35 millones para este proceso quirúrgico, destacando que pese a que este caso terminó de buena forma y no requirió que la joven participará en la guerra, no es el caso de todos, razón de las víctimas colombianas en territorio ucraniano en el marco de esta guerra.