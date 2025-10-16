Candidato a diputado murió en pleno debate transmitido en vivo

Una tragedia en vivo conmocionó a la provincia de Misiones, Argentina, luego de que Hernán Damiani, de 64 años y candidato a diputado por la Unión Cívica Radical (UCR), falleció mientras participaba en un debate político que era transmitido por streaming. El hecho ocurrió durante el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming.



Tragedia quedó en video

El político se encontraba exponiendo sus ideas cuando, tras pronunciar la frase “He tenido algunas responsabilidades como presidir una comisión”, comenzó a descompensarse y cayó al suelo ante la sorpresa de los demás participantes. En la transmisión se escucha a los presentes pedir ayuda desesperadamente: “¡Una ambulancia, una ambulancia!”, mientras intentaban asistirlo.

Damiani fue trasladado de inmediato al Hospital Escuela de Misiones, donde los médicos confirmaron que había sufrido un infarto fulminante. Su fallecimiento generó un profundo impacto tanto entre sus colegas como en el público que seguía la transmisión.

El equipo de La Casa del Streaming emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y solicitando a la audiencia no compartir las imágenes del momento. “Pedimos respeto por la familia y por todos los que estaban presentes en el programa”, expresó el conductor Lucas Doroñuk en un mensaje grabado.

CANDIDATO A DIPUTADO MURIÓ EN PLENO DEBATE



El dirigente y candidato a diputado de la UCR, Hernán Damiani (64), murió tras sufrir un infarto en medio de una entrevista transmitida por streaming. Ocurrió en Misiones, Argentina.



— DELPY (@delpynews) October 16, 2025

Hernán Damiani fue una figura destacada dentro de la Unión Cívica Radical desde 1983, reconocido por su vocación de servicio y su capacidad para generar consensos. Tras conocerse la noticia, diversas autoridades políticas expresaron su pesar.



El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dedicó unas sentidas palabras en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.