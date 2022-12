Cantantes latinos se unieron en concierto para borrar frontera entre México y EEUU

Estrellas latinas de la música como Alejandro Sanz, Juanes, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Carlos Vives se unieron hoy en San Diego en el concierto "Rise Up As One", celebrado en la frontera entre México y Estados Unidos, para reivindicar la diversidad, la unión y el respeto a las diferencias.

Utilizando como punto simbólico el límite entre Tijuana y San Diego, este recital organizado por la cadena Univisión lanzó un alegato en defensa de la identidad hispana coincidiendo con la recta final de la campaña electoral de EE.UU., en la que destacó el candidato republicano Donald Trump por su agresiva y polémica retórica sobre los inmigrantes latinos.

Con un plantel de oro y brillantes, "Rise Up As One" también presentó a Miguel Bosé, Jesse y Joy, Jorge Drexler, Residente (Calle 13), Lila Downs, Fonseca o Los Tigres del Norte, que abrieron con "Somos Más Americanos" una noche que combinó la música y la fiesta con mensajes políticos, sociales e identitarios.

"¿Cómo está mi frontera favorita?", señaló la mexicana Julieta Venegas, originaria de Tijuana.

"Arriba esa frontera tan linda que nos ha criado a tantos y que nos ha hecho lo que somos: complejos, increíbles y que sabemos aceptar la diversidad", añadió la artista antes de entonar "Ese camino".

"México, te quiero. México, gracias por tu cultura y por tu gente. Gracias a mis hermanos mexicanos y a esos hermanos latino-mexicanos que han hecho aún más grande esta gran nación (Estados Unidos)", gritó el colombiano Carlos Vives, que cantó "La tierra del olvido" y "Volví a nacer".

Su compatriota Juanes reclamó en su turno que "nunca jamás cambie la forma de mirar a Tijuana", como alusión al controvertido muro fronterizo que Trump promete construir si es elegido presidente de Estados Unidos.

"Este país es grande, no tiene que volver a ser grande como dicen algunos", dijo el español Miguel Bosé en referencia al lema de Trump "Make America great again" ("Hagamos a EE.UU. grande de nuevo").

"Es grande por su diversidad, históricamente así ha sido, es un país de migrantes", añadió.

Por su parte, el puertorriqueño Residente (René Pérez), de Calle 13, aseguró que "cualquiera que diga que no tiene un poquito de todo es un mentiroso".

"Así que todos tenemos derecho de estar aquí en San Diego, en Estados Unidos o en donde nos dé la gana", dijo el cantante, que interpretó el tema "Latinoamérica".

Del mismo modo, la vocalista mexicana Lila Downs dio las gracias a "toda la gente hermosa latinoamericana" que viene a Estados Unidos y que se une "para trabajar y para mostrar nuestro orgullo".

"Nosotros sabemos cómo ser dulces a la vez que sabemos ser fuertes para trabajar (...). Tenemos que mostrar con nuestra unión la belleza de nuestros pueblos", indicó.

En el concierto participaron, además, diversas personalidades hispanas como el periodista Jorge Ramos, la actriz Mia Maestro, el realizador Jonás Cuarón o los actores Gael García Bernal y Wilmer Valderrama.

"En este lugar tan complicado y espectacular como es la frontera, en este instante se celebra la unidad y siento que el futuro es nuestro. Estamos convirtiendo un mensaje de odio en algo positivo. No hay que quedarnos callados. Este es nuestro poder. Ante el odio, respondemos con amor, compasión, inteligencia y alegría", afirmó García Bernal.

En el recinto del concierto, situado junto al paso fronterizo peatonal entre Tijuana y San Diego denominado Cross Border Xpress, los asistentes pudieron disfrutar de comida y bebida pero sin olvidar la política, ya que en algunos puestos se facilitaba información sobre cómo registrarse para poder votar en las elecciones.

Fabio Becerra, que vive en Bogotá, se encontraba estos días visitando a su hija en la zona y acudió al concierto animado por su pasión por Los Tigres del Norte y porque consideró que era una buena forma "de fomentar la confraternización de los pueblos".

"El mundo, especialmente Colombia, necesita movimientos de paz; que se borren las fronteras y que haya más integración y solidaridad", dijo Becerra.

Junto a su familia acudió también Rosa Rodríguez, de origen mexicano y residente en San Diego, y que asistió al concierto para "apoyar su mensaje".

Asimismo, contó que su artista preferida de la noche era Natalia Lafourcade y defendió que la música "hace unión" y puede servir para cambiar la situación social y política.