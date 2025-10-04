En vivo
Mundo  / Capturan en México a 3 señalados líderes del Tren de Aragua

Capturan en México a 3 señalados líderes del Tren de Aragua

Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital

Capturan en México a 3 señalados líderes del Tren de Aragua
Capturan en México a 3 señalados líderes del Tren de Aragua.
Foto: X @OHarfuch
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Un operador de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusado de varios feminicidios entre otros delitos, fue detenido en México junto a dos de sus colaboradores directos, informaron las autoridades este sábado, 4 de octubre.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, compartió las fotografías en su cuenta de X, y señaló que las autoridades detuvieron a 'alias Nelson', junto con otros dos de sus "colaboradores directos".

El detenido, identificado como Nelson Arturo N, es señalado como "líder y principal operador en México" de esta banda, además de estar vinculado con delitos de "trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión", según un comunicado conjunto de las autoridades.

Capturan en México a 3 líderes del Tren de Aragua
Nelson Arturo "N"
Foto: X @OHarfuch

A Nelson "se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios", destacó por su parte el secretario de Seguridad mexicano.

Los capturados "Cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada", aseguró García.

Publicidad

"Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital", añadió.

Nelsón Arturo N, de 29 años, y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado, además, por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.

Publicidad

Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a este grupo criminal transnacional especializado en secuestros, extorsiones y asesinatos.

