Capturan en México a 3 señalados líderes del Tren de Aragua.

Un operador de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusado de varios feminicidios entre otros delitos, fue detenido en México junto a dos de sus colaboradores directos, informaron las autoridades este sábado, 4 de octubre.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, compartió las fotografías en su cuenta de X, y señaló que las autoridades detuvieron a 'alias Nelson', junto con otros dos de sus "colaboradores directos".

El detenido, identificado como Nelson Arturo N, es señalado como "líder y principal operador en México" de esta banda, además de estar vinculado con delitos de "trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión", según un comunicado conjunto de las autoridades.

Nelson Arturo "N" Foto: X @OHarfuch

A Nelson "se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios", destacó por su parte el secretario de Seguridad mexicano.

Los capturados "Cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada", aseguró García.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Publicidad

"Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital", añadió.

Nelsón Arturo N, de 29 años, y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado, además, por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.

Publicidad

Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a este grupo criminal transnacional especializado en secuestros, extorsiones y asesinatos.