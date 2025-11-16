En vivo
Chile decide entre izquierda y derecha: Jara y Kast se disputarán la presidencia en segunda vuelta

Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales.

Chile decide entre izquierda y derecha_ Jara y Kast se disputarán la Presidencia en segunda vuelta.jpg
Chile decide entre izquierda y derecha_ Jara y Kast se disputarán la Presidencia en segunda vuelta
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

