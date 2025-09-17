Chimpancés beben casi lo equivalente a cuatro cervezas al día: así es como consumen alcohol

El alcohol no es exclusivo de los humanos. Un estudio publicado en la revista Science Advances reveló que los chimpancés salvajes de Uganda y Costa de Marfil ingieren, a través de frutas fermentadas, el equivalente a casi dos bebidas alcohólicas estándar al día. Aunque los animales no buscan de manera consciente emborracharse, su dieta incluye niveles de etanol que llaman la atención de los científicos.

El trabajo, coordinado por la Universidad de California en Berkeley, midió las concentraciones de alcohol en las frutas que consumen estos primates y encontró que forman parte habitual de su alimentación. Para los investigadores, este comportamiento podría explicar en parte la persistencia de la atracción humana por el alcohol a lo largo de la historia.



Frutas fermentadas: la fuente del alcohol en primates

Los investigadores recolectaron muestras de 21 tipos de frutas entre 2017 y 2021 en zonas donde habitan comunidades de chimpancés. Encontraron que los niveles de etanol oscilaban entre 0,31 % y 0,32 %, con los valores más altos en los higos de Ngogo (Uganda) y en una fruta similar a la ciruela en Taï (Costa de Marfil).

Dado que un chimpancé adulto consume en promedio 4,5 kilos de fruta al día, la ingesta total de etanol equivale a unas 1,4 bebidas estándar diarias. Si se tiene en cuenta que estos animales pesan cerca de 40 kilos —frente a los 70 de un humano promedio—, la dosis ajustada representa casi dos bebidas por día.

Lo curioso es que, pese a esta ingesta continua, los chimpancés no muestran signos evidentes de embriaguez. Según Robert Dudley, coautor del estudio, la cantidad de fruta necesaria para alcanzar un estado de intoxicación sería tan grande que su estómago no podría soportarlo.

La hipótesis del "mono borracho"

El hallazgo refuerza la llamada hipótesis del mono borracho, planteada en 2016 por Dudley, que sugiere que la atracción humana por el alcohol tiene raíces evolutivas. La explicación apunta a que el olor del etanol ayuda a identificar frutas más maduras y con mayor contenido de azúcar, lo que ofrece un mejor rendimiento energético.

Además, compartir frutas con cierto nivel de fermentación podría haber jugado un papel social entre los primates, de manera similar a cómo los humanos asociamos el consumo de alcohol con rituales o vínculos comunitarios.

En palabras de Aleksey Maro, autor principal del estudio: “Los chimpancés consumen una cantidad de alcohol similar a la que ingeriríamos si comiéramos alimentos fermentados a diario. La atracción humana por el alcohol probablemente surgió de esta herencia alimentaria compartida con ellos”.



¿Qué significa una bebida alcohólica estándar?

Cuando los científicos hablan de “dos bebidas alcohólicas estándar”, se refieren a una medida precisa. Una bebida estándar contiene cerca de 14 gramos de alcohol puro. Por ejemplo, una cerveza con 4,5 grados de alcohol aporta alrededor de 0,6 onzas líquidas de alcohol. De esta manera, tomar dos cervezas de ese tipo equivale a una bebida estándar.