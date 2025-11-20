En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Choque entre dos trenes deja más de 40 heridos en República Checa

Choque entre dos trenes deja más de 40 heridos en República Checa

Los trenes colisionaron en una región ubicada a 132 km al sur de la ciudad de Praga, dejando cinco personas gravemente heridas y al menos cuarenta lesionadas.

Choque entre dos trenes deja más de 40 heridos en República Checa
Las personas afectadas están siendo atendidas por los organismos de emergencia.
Foto: captura tomada de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

