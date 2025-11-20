Choque entre dos trenes deja más de 40 heridos en República Checa

Alrededor de 40 personas resultaron heridas en una colisión entre dos trenes en el sur de la República Checa, en Europa Central, informaron los servicios de socorro a la cadena internacional CT24.

La colisión entre un tren rápido y otro de cercanías se produjo poco después de las 06:00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que aún se conozcan las causas del siniestro.

Entre las víctimas, hay cinco personas que se encuentran en estado grave, explicó una portavoz del hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, a dónde fueron trasladados los heridos de mayor gravedad.

El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y pudieron ser atendidos por los servicios de socorro en el lugar del siniestro.



Dos trenes de pasajeros colisionaron este jueves 20 de noviembre en una región ubicada a 132 km al sur de Praga, dejando cinco personas gravemente heridas y al menos 40 con lesiones… pic.twitter.com/xfhZxPKddU — Central Noticias CR (@CentralNCR) November 20, 2025

Los conductores de ambas locomotoras fueron sometidos a pruebas de alcoholemia para determinar si se encontraban en estado de embriaguez; sin embargo, se confirmó que los resultados de las pruebas fueron negativos.

El portal 'Zdopravy', dedicado a la información de transporte, avanzó que es probable que el tren, que unía las localidades de Pilsen y Ceske Budejovice, “se saltó un semáforo que prohibía el tráfico”.