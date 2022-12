Clinton mantiene la ventaja sobre Trump en encuesta de The New York Times

En la última encuesta realizada por The New York Times y CBS News se registra una apretada lucha entre Hillary Clinton y Donald J. Trump, sin que aún se pueda percibir una clara tendencia de los estadounidenses por alguno de los dos candidatos.

Publicidad

Aunque en este sondeo Clinton, candidata demócrata, obtiene el 46 por ciento de apoyo y Trump el 44 por ciento, aún no se puede hablar de un claro favorito entre los ciudadanos de Estados Unidos.

Aunque Trump y Clinton pican en punta frente a los candidatos del movimiento independiente y del Partido Verde, no parece ser fijo el porcentaje de apoyo para el republicano y la demócrata, pues la mitad de quienes los apoyan podrían cambiar su intención de voto al manifestar que “albergan reservas acerca de su candidato, o que simplemente están votando para frustrar el otro candidato”, dice The New York Times.