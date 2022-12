¿Clinton o Trump? Los latinos tienen la palabra en elecciones de EE.UU.

Los republicanos



Myriam Witcher, vocera para asuntos latinoamericanos de la campaña de Donald Trump, habló en Mañanas BLU sobre su apoyo al candidato del Partido Republicano.



Witcher se hizo conocida ante el mundo cuando hace varios meses se subió a un escenario a defender Donald Trump hecho que asegura el magante “no ha olvidado, él siempre me dice que es algo que recordará por siempre porque nunca se imaginó que alguien fuera a hacer eso por él”.



La colombiana se refirió a las acusaciones en contra del candidato respecto a su trato con las mujeres afirmando que “él es una persona totalmente diferente con las mujeres que son brillantes y que se respetan, pero como todo en la vida siempre hay gente que quiere hacerle daño a quien está en la cima y Donald Trump no es la excepción”.



Sobre la propuesta de construir un muro que divida México de Estados Unidos, Witcher dijo que lo que se piensa “no es una pared para dividir, queremos evitar que haya criminalidad en el país, que entre gente sin dignidad que le haga daño al país y su gente”.



Los demócratas



De otro lado, Jorge Silva, director para medios hispanos de la campaña de Hillary Clinton, habló en Mañanas BLU sobre la candidata demócrata y su apoyo por parte de la comunidad latina.



Silva afirmó que prefiere no referirse a las encuestas pues se ha visto que “hay latinos de los que no se tenía historial de voto que en esta oportunidad han salido a sufragar y creemos que eso nos puede beneficiar”.



Explicó que la candidata Hillary Clinton “lo que va a hacer es enfocarse en deportar a aquellos inmigrantes indocumentados que son criminales violentos, no va a separar familias, por el contrario, va a apoyar a los ‘dreamers’ con una reforma migratoria a su favor”.



“Siempre hemos tenidos muy claro que queremos darle una vocería a la comunidad latina”, dijo el director para medios hispanos de la campaña.

Publicidad