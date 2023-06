Colombia y Estados Unidos aún no definen funcionamiento de centros de procesamiento de migrantes

La Casa Blanca anunció hace unos días que los dos Gobiernos habían acordado el 19 de junio como fecha de apertura de las oficinas de movilidad segura. Sin embargo, desde la Cancillería colombiana señalaron que todavía "no hay ningún tipo de definición" y la página web para realizar el registro todavía no está activa.

"Es un tema sobre el que no hay ningún tipo de definición y se está discutiendo", dijo Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, en una entrevista con la agencia EFE en Washington, donde está de visita para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Taylor Jay agregó que todavía debe hacerse un "análisis profundo antes de tomar cualquier tipo de decisión" relacionada con este programa que busca controlar los flujos migratorios en la región.

En un comunicado compartido el pasado, 11 de junio, por la Casa Blanca señaló que luego de una reunión de Jon Finer, viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos con el canciller Álvaro Leyva, se había acordado que a partir del lunes, 19 de junio, y en un principio por un periodo de seis meses, los migrantes podrían solicitar citas para presentarse en estos centros, coordinados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, la página web para las solicitudes no está activa y no se ha publicado más información al respecto sobre el supuesto programa para que los migrantes soliciten asilo o entrada, no solo para Estados Unidos, sino también para Canadá o España.

La iniciativa, tal y como se anunció el pasado 11 de junio, busca "acelerar la identificación y derivación" de personas cubanas, haitianas y venezolanas elegibles al programa de refugiados de EE.UU. y "proveer información clara y precisa" sobre otras vías legales de ingreso al país norteamericano.

EE.UU. no ha respondido a solicitudes de comentarios de EFE pidiendo más información sobre estos centros en Colombia.

Por su parte, en un correo para la Agencia EFE, ACNUR señaló que la página web de Movilidad Segura, donde solo hay un apartado para Costa Rica y Guatemala, pero no para Colombia, es el "único lugar y fuente de información oficial" sobre los centros.

Indicó también que el programa "se encuentra en una fase piloto inicial para garantizar que los sistemas funcionen de forma eficiente y eficaz y estén preparados para cualquier posible ampliación futura".

En los últimos años se ha disparado el número de personas que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá a través del peligroso tapón del Darién, para llegar a Norteamérica, una densa selva donde a los peligros naturales se le suman los contrabandistas, traficantes y grupos armados.

El pasado 11 de abril, Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña para restringir los cruces en el Darién, que incluía cooperación militar y equipamiento contra el tráfico de personas.

Sin embargo, el flujo migratorio hacia Norteamérica continúa elevado. Solo en los primeros cinco meses de 2023, más de 166.000 migrantes atravesaron el Darién, un número cinco veces superior al mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra récord de más de 248.000 personas en tránsito, según datos oficiales de Panamá. Además, en la primera quincena de junio, 12.333 migrantes atravesaron la selva, frente a los 15.633 del mes completo en 2022.

