Colombiano que resultó herido en Orlando grabó video minutos antes del ataque

Zaday Grandes, hermana de Cufiño, explicó cómo obtuvo el video.

“Él me envió 30 minutos antes de que sucediera el tiroteo un video en que se veía que la estaba pasando súper bien, tengo conocimiento que dos de sus amigos, que yo conocía, murieron. Él todavía no sabe lo que pasó pues no se puede alterar, está entubado y solo sabe que está herido", dijo Zaday Grandes..

Según reveló Isabel Cufiño, tía de Juan José, el estado de salud de su sobrino es bastante grave.

“Sabemos que a él le dieron cuatro tiros: en una rodilla, en un brazo y en la espalda”, reveló a BLU Radio. (Vea acá también: Le dieron cuatro tiros y su estado es grave: tía de colombiano herido en Orlando ).

El ataque al Pulse, el más mortífero desde los atentados de 2001, dejó 49 muertos y 53 heridos, en tanto la policía ultimó a Omar Mateen, autor de la masacre, al irrumpir en el club gay.

-La Casa Blanca aún no ha dado una hora exacta del viaje del presidente Barack Obama a Orlando para acompañar a los familiares de las víctimas de la masacre en el bar Pulse.

-El Ministerio de justicia confirmó la extradición a Estados Unidos de Kaleil Isaza Tuzman acusado de estafar a miles de inversionistas en la bolsa de Nueva York.

-En el sector de San Andresito, en el centro de Bogotá, cerca de 300 comerciantes dicen estar afectados por operativo sorpresa del CTI, esta madrugada, contra el licor adulterado.

-Continúa cerrado el anillo vial que comunica al norte de Bucaramanga con los municipios de Girón y Floridablanca por cuenta de una protesta de transportadores y comerciantes a quienes hoy no les permitieron el ingreso a la central de abastos.

-Las autoridades investigan el asesinato de un ciudadano Israelí en Medellín. El hecho ocurre a tan sólo horas de que comience el Foro Económico Mundial.

-En las últimas horas fue condenado el denominado monstruo de Villeta, señalado de haber abusado y asesinado a una niña de 11 años que salió a montar bicicleta.

-El presidente de Fedegan dice que acepta el reto de la ONU para ir a zonas apartadas del país en las que se observan supuestos despojos a pequeños propietarios bajo el pretexto de la aplicación de la ley de restitución de tierras.

-Sobre las 10 de la mañana se reanudará en la Plenaria del Senado la discusión del proyecto de Ley que pretende castigar a los parlamentarios que se ausentan de las sesiones de forma injustificada. En esa misma corporación, a lo largo de la última jornada del legislativo, también estarán sobre la mesa la Ley que busca el pago de primas para las empleadas domésticas y la eliminación de las multas para los cambios en los itinerarios aéreos.

-Tres heridos dejó una batalla campal entre miembros de las barras bravas del Deportivo Cali y el América anoche en la ciudad de Cali.

-Blu Radio conoció que el coronel involucrado con las bandas delincuenciales del Bronx habría sido uno de los proveedores de los expendedores de drogas en esa zona.

-A sanción presidencial ley que eleva el programa 'De cero a siempre' a política de Estado.

-En las últimas horas se realizó una captura masiva de ladrones de gasolina en límites entre Cartagena y Barranquilla. 13 personas fueron capturadas por la Policía y la Fiscalía de Bolívar y Atlántico.

-Aunque parezca increíble, Venezuela logró convocar una reunión para que la OEA revise las actuaciones y atribuciones de Luis Almagro, justo días antes de tocar el tema de la Carta Democrática.

-Más de 300 personas han sido detenidas en Francia en el marco de la Eurocopa, sin embargo, aún no han dado con el paradero de los jóvenes que atacaron con arma blanca a dos hinchas de la Selección de Francia en una de las Fan Zone, escenarios paralelos para ver los partidos.

-El Primer Ministro David Cameron visitará hoy la región de Gibraltar para hacer campaña contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

-El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló hoy que el Índice de Precios al Consumo aumentó un 0,2 % en mayo, con lo que la inflación acumulada en los últimos doce meses quedó en el 1 %.