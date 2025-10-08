Comunicado sobre la descalificación de Trump para el Premio Nobel de la Paz es falso: esto se sabe

En los últimos días, ha circulado en redes sociales un supuesto comunicado del Comité del Premio Nobel de la Paz que asegura que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido descalificado permanentemente como candidato al galardón por cambiar el nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”. Sin embargo, esta información es falsa y ha sido desmentida por fuentes oficiales y medios internacionales.

El mensaje, que fue compartido en plataformas como Facebook y X, está acompañado de una imagen con el logo de la agencia de noticias Associated Press (AP) y fechado en Estocolmo, lo que aparenta darle veracidad. En el texto se afirma que Trump “queda descalificado de todos los futuros premios” debido a una “violación del decoro” por sus comentarios ante la ONU y el supuesto cambio en el nombre de la institución militar.

No obstante, tras una revisión de los canales oficiales de la AP, del Comité del Nobel y de los principales medios internacionales, no existe ningún comunicado que confirme dicha descalificación. Se trata, una vez más, de un caso de desinformación que se viraliza a partir de una publicación parodia.



La supuesta descalificación de Trump del Nobel de la Paz es falsa

Una búsqueda en la página oficial de Associated Press, sus redes sociales y archivos de medios como Agencia EFE o Reuters, no arroja ningún resultado que respalde la existencia de ese comunicado. De hecho, la imagen que circula en redes sociales proviene de una cuenta parodia en X llamada @TheAmericaStore, que publicó la noticia falsa el pasado 25 de septiembre.

El texto de la publicación, escrito en tono sarcástico, aseguraba que el exmandatario había sido “expulsado permanentemente” de futuras nominaciones por sus acciones y declaraciones. Sin embargo, se trató de una publicación humorística que luego fue compartida fuera de contexto, haciéndose viral entre usuarios que la tomaron como cierta.



Adicionalmente, el Comité del Premio Nobel de la Paz no tiene sede en Estocolmo, como indica el comunicado falso, sino en Oslo, Noruega, donde está compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento noruego. Los premios de otras categorías, como Literatura o Medicina, sí se administran desde Suecia, lo que demuestra otro error de la supuesta nota.

Discurso de Trump en la ONu Foto: AFP

El proceso del Nobel es secreto por 50 años

El sitio oficial del Premio Nobel aclara que las nominaciones para los distintos galardones, incluido el de la Paz, son completamente confidenciales. Estas solo pueden hacerse públicas 50 años después, lo que significa que ninguna persona ni medio de comunicación puede conocer quiénes son los nominados en tiempo real.

En consecuencia, cualquier publicación que asegure saber quién ha sido nominado, retirado o descalificado está basada en rumores o filtraciones sin respaldo oficial. De hecho, el proceso de selección implica la recepción de cientos de nominaciones anuales, enviadas por gobiernos, organizaciones y personalidades, pero el comité no emite comunicados públicos sobre estos nombres.

Cabe recordar que Trump fue propuesto en 2020 por su papel en los acuerdos de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. En su momento, líderes como Benjamín Netanyahu y mandatarios de países como Armenia o Camboya respaldaron su nominación, aunque esto no implica garantía alguna de recibir el premio.

El Premio Nobel de la Paz se anuncia a comienzos de octubre y se entrega cada 10 de diciembre en Oslo, en honor al aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Hasta la fecha, los únicos presidentes estadounidenses galardonados con este reconocimiento han sido Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama.

