Mundo  / ¿Premio Nobel de paz para Trump? Esto piden los familiares de rehenes israelíes

¿Premio Nobel de paz para Trump? Esto piden los familiares de rehenes israelíes

Trump declaró públicamente que deseaba recibir el premio Nobel de la paz, aunque los expertos consideran sus posibilidades muy reducidas.

Por: AFP
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El Foro de las familias, principal organización de allegados a los rehenes en Israel, pidió el lunes el premio Nobel de la paz para el presidente estadounidense Donald Trump, por su "determinación para instaurar la paz" en la región.

El Nobel de la paz será entregado el 10 de octubre.

En una carta enviada al comité Nobel noruego, el Foro de las familias de rehenes detenidos en Gaza afirma que Donald Trump hizo "posible lo que muchos decían imposible".

"Les exhortamos vivamente atribuir el premio Nobel de la paz al presidente Trump, pues juró no descansar ni dejar de actuar hasta que el último rehén haya regresado a casa", escribe el Foro en un comunicado.

Este llamado ocurre cuando negociaciones indirectas entre Israel y Hamás se iniciaron el lunes en Egipto, con base en un plan del presidente estadounidense tendiente a liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

Trump sería candidato al premio nobel de la paz
Blu radio

Trump declaró públicamente que deseaba recibir el premio Nobel de la paz, aunque los expertos consideran sus posibilidades muy reducidas.

El presidente estadounidense presume que ha resuelto seis o siete conflictos en los últimos meses, cifra que los expertos consideran exagerada.

Greta Thunberg llegó a Atenas junto con miembros de flotilla por Gaza expulsados de Israel

La activista sueca Greta Thunberg llegó a Atenas el lunes por la noche junto con otros 160 ciudadanos expulsados a Grecia desde Israel por participar en una flotilla de ayuda a Gaza, constataron periodistas de AFP.

Publicidad

Los activistas viajaban en la denominada flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra.

Sin embargo, la flotilla, de 45 embarcaciones, fue interceptada por Israel en aguas internacionales el miércoles pasado y más de 400 personas fueron detenidas, según las autoridades israelíes.

