Con subcampeonato en Mundial enviamos un mensaje de unión a Venezuela: Dudamel

“La única manera de mandar un mensaje a la situación de Venezuela era con fútbol”, así resumió Rafael Dudamel, en entrevista exclusiva con BLU Radio, la importancia del segundo lugar que logró con la selección sub-20 en el mundial de la categoría que se jugó en Corea del Sur.



El técnico manifestó que, pese a que sus dirigidos son profesionales, durante el campeonato no pudieron despegarse de la situación política y social de su país, y que por eso siempre les insistió en que era necesario obtener buenos resultados.



“Nuestros jugadores son muy profesionales, pero era imposible aislarlos de la situación del país. Ellos entendieron que la única manera de enviar un mensaje de un mejor país y de unión era a través del fútbol”, expresó.



“Sabíamos que teníamos en nuestras manos una linda oportunidad, no solamente en lo deportivo, sino para enviar un mensaje a nuestra gente”, continuó.



El exarquero del Deportivo Cali y de la selección venezolana también se refirió al logro deportivo y aseguró que estuvieron a punto de “alcanzar la gloria”.



“Ya hoy en frío, un poco más reflexivo estamos más conscientes de lo que hemos logrado y de los que muchachos pudieron realizar. Estuvimos muy cerca de alcanzar la gloria”, dijo.



De otro lado, Dudamel dijo que continuará trabando con el equipo de muchachos de cara a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, teniendo en cuenta que la selección actual no tiene posibilidades de clasificar a Rusia 2018.



“Vamos teniendo tiempo suficiente y no hay que apresurarnos, pues esta selección tiene, en promedio, 18 o 19 años. Si llega el momento y están en un excelente nivel no lo voy a dudar en que puedan jugar en la eliminatoria actual, pero no me voy a apresurar”, puntualizó.





