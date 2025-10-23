Conductor atropelló a dos ladrones en moto que intentaron robarlo: cámaras grabaron todo

Una cámara de seguridad registró un impactante intento de asalto que terminó con dos delincuentes heridos y una persecución que sorprendió a quienes se encontraban en la zona.

En las imágenes se observa cómo un conductor embiste con fuerza a dos motociclistas que intentaban cometer un robo en plena vía pública, desatando una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 21 de octubre, alrededor de las 7:36 p.m., en la calle Lopes Quintas, en el barrio Jardín Botánico, al sur de Río de Janeiro. Según las autoridades, los sospechosos se desplazaban en una motocicleta cuando intentaron asaltar al conductor de una camioneta, sin percatarse de que este reaccionaría.

El hombre, al volante de una camioneta negra tipo pick-up y con el vehículo blindado, reaccionó lanzándose directamente contra los asaltantes.



El fuerte impacto hizo que la motocicleta quedara debajo de la camioneta y que los presuntos ladrones quedaron debajo del vehículo, chocando contra una jardinera cercana. Testigos aseguran que el conductor actuó en defensa propia, ya que los sujetos habrían intentado acercarse también a su vehículo.

Este es el video del robo:

Novas imagens mostram quando motorista reage a assalto e derruba moto de bandidos em canteiro no Jardim Botânico https://t.co/OebtcGkHpf #g1 pic.twitter.com/Gexe9Ouw2d — g1 (@g1) October 22, 2025

Minutos después, unidades de la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio. Los rescatistas emplearon un gato hidráulico para levantar la camioneta y liberar a los heridos, quienes fueron esposados en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto. Allí recibieron atención médica y, tras ser dados de alta, fueron llevados a la Comisaría 15 de Gávea.

De acuerdo con la jefa de policía, Daniela Terra, los detenidos integraban una banda que atacaba principalmente a mujeres y adultos mayores. Además, confirmó que las autoridades buscan a un tercer sospechoso que logró escapar durante el operativo.