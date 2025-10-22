Ladrón murió en transmisión en vivo cuando intentaba escapar de la Policía

En redes sociales se hacen virales todo tipo de contenidos, muchos de ellos relacionados con robos. Sin embargo, lo que más llama la atención es cuando estos hechos terminan en tragedia, como ocurrió en esta ocasión, cuando un ladrón murió al intentar escapar de la Policía en Estados Unidos.

Todo sucedió el pasado 21 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, alrededor de las 9:00 de la noche. El hombre era sospechoso de haber robado una camioneta. El hecho ocurrió a la altura de la autopista 110, en el barrio Montecito Heights.

Todo quedó en video

La víctima y dueña del vehículo se negó a detenerse, lo que levantó sospechas en un patrullero de la Policía. El suceso quedó registrado por noticieros que transmitían en vivo la persecución.

En el video se observa el momento en que el hombre, al verse acorralado por las autoridades, intenta escapar y desciende de la camioneta blanca en plena autopista, tras chocar contra un separador central.



Sin mirar a su alrededor, el sospechoso salió del vehículo por una de las ventanas, intentó cruzar la vía y fue atropellado por un carro que transitaba a alta velocidad.

Los helicópteros de la Policía que lo perseguían, así como los noticieros que transmitían el hecho, quedaron sorprendidos al ver que el hombre había sido arrollado. Los presentadores del noticiero se mostraron impactados. “Dios mío”, repitieron en varias ocasiones.

“Mantengamos la toma amplia, lo atropellaron. No se mueve. No parece que vaya a terminar bien”, se escucha decir en la transmisión que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

🇺🇸 | Un hombre que huía de la policía en California murió tras intentar escapar de su vehículo y cruzar la autopista a pie. Fue atropellado por un coche mientras la TV transmitía en vivo la persecución. pic.twitter.com/iDgbTzSwVx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 21, 2025

Publicidad

Agentes de seguridad le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los paramédicos; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre murió.