Corte Constitucional de Ecuador admite a trámite referéndum de Noboa para Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió este domingo admitir a trámite la evaluación de la legalidad del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para instaurar una Asamblea Constituyente. El tribunal determinó que la vía planteada por el mandatario es la adecuada para iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución.

Con este primer dictamen, enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el alto tribunal procederá a realizar un control de constitucionalidad sobre los considerandos, la pregunta y el estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, incluidos en el decreto presidencial emitido por segunda vez el sábado.

Solo si la Corte emite un dictamen favorable, el CNE podrá incluir la pregunta en el referéndum convocado para el 16 de noviembre.

En su pronunciamiento, la Corte subrayó que la Asamblea Constituyente tendrá la facultad exclusiva de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá someterse posteriormente a referéndum. Asimismo, recordó que el órgano deberá respetar los límites implícitos del poder constituyente, entre ellos el reconocimiento de la dignidad humana, la observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de las normas imperativas del derecho internacional.



El tribunal también recordó al presidente que, según la Constitución, toda convocatoria a Asamblea Constituyente requiere de manera previa y obligatoria la presentación de una solicitud de vía debidamente motivada ante la Corte para que esta emita el dictamen correspondiente.



La polémica convocatoria de Noboa

La controversia surgió el viernes, cuando Noboa convocó mediante decreto un referéndum para consultar a los ecuatorianos sobre la instalación de una Constituyente que sustituya la carta magna aprobada en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), sin contar aún con el aval del alto tribunal.

Daniel Noboa. Foto: AFP

Los jueces admitieron cinco demandas de inconstitucionalidad y suspendieron temporalmente los efectos del decreto presidencial. Como consecuencia, el CNE declaró el inicio del periodo electoral para el referéndum sin incluir la consulta sobre la Constituyente.

Ese mismo sábado, Noboa derogó el decreto suspendido y expidió uno nuevo con la misma convocatoria, en un intento de que el CNE avanzara en el trámite sin esperar el pronunciamiento de la Corte. Sin embargo, el ente electoral remitió la propuesta al tribunal y pidió un dictamen con urgencia.



A la espera de un dictamen

Actualmente, el CNE aguarda el pronunciamiento de la Corte Constitucional para decidir si incluye la pregunta sobre la Constituyente en el referéndum, que hasta el momento solo tiene aprobadas dos preguntas: una sobre la reinstalación de bases militares extranjeras y otra sobre la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas.

Publicidad

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas de campaña de Noboa, quien recientemente fue reelegido para un periodo completo (2025-2029) tras asumir la presidencia en 2023.

No obstante, la iniciativa se desarrolla en un clima de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, a la que Noboa ha acusado de ser “enemiga de la ciudadanía” por limitar varias de sus leyes y estados de excepción. El alto tribunal ya ha rechazado cuatro preguntas del referéndum, lo que llevó al presidente a encabezar dos marchas masivas contra los magistrados en Quito y Guayaquil.