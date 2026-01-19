En vivo
Corte en EE.UU falló a favor de Drummond sobre supuestas acusaciones por paramilitarismo

La empresa minera Drummond ganó un pulso judicial en EE.UU. La indemnización total es de 256 millones de dólares, una Corte de ese país falló a su favor y concluyó que fueron falsas y difamatorias las acusaciones.

Foto: Drummond
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

