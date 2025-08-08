A 30 años de primera exportación de carbón por parte de Drummond: ¿qué viene ahora?

Un 8 de agosto de 1995, la empresa estadounidense con operaciones mineras en Colombia, Drummond, exportó por primera vez un cargamento de carbón. 30 años después, el presidente de la compañía, José Miguel Linares, celebró aquel hito para la economía del país.

“En 1987 tuve el privilegio de unirme a esta gran compañía, cuando aún era solo una idea retadora y un propósito que me convocaba como abogado y como colombiano. En 1995 vivimos la emoción de ver partir nuestra primera exportación, un momento que marcó el inicio de una historia extraordinaria”, dijo Linares en sus redes sociales.

El ejecutivo manifiesta ser testigo de cómo Drummond se ha consolidado como una compañía con operaciones responsables, sostenibles y con impacto socioeconómico en la región. Para Linares, el organismo ha traído progreso y desarrollo a las comunidades que hoy son parte de la historia.

Cabe recordar que Drummond es una empresa que explora principalmente en los departamentos de Cesar y Magdalena. La compañía exporta carbón a nivel mundial, con clientes en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia.

Este aniversario se da en el marco del reciente paro por parte de pequeños mineros de carbón en Boyacá y Cundinamarca, quienes alegaban garantías al Gobierno nacional. La controversia giraba en torno a las políticas de transición energética, en especial la delimitación de zonas de páramo, medida que ha dejado a centenares de campesinos y mineros sin posibilidad legal de explotar recursos en territorios donde, aseguran, han trabajado por generaciones.

A toda la delicada situación del carbón se suma el decreto que prohíbe la exportación de este producto hacia Israel. “Hice un decreto presidencial prohibiendo la exportación de carbón a Israel porque se usa para hacer bombas que matan niños en Gaza”, dijo Petro en sus redes sociales.

Tras la orden, el Ministerio de Comercio publicó para comentarios el nuevo decreto con el que buscan sellar esa medida. La propuesta pretende anular los permisos antes concedidos para exportar carbón a Israel y, a la fecha de publicación de esta noticia, sigue sin ser firmado por el Gobierno nacional.