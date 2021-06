Creímos que era un terremoto, 2 amigos están desaparecidos: víctima de caída de edificio en Florida

Un edificio de 12 pisos frente al mar colapsó parcialmente en Florida el jueves, dejando al menos un muerto, en tanto las autoridades emprendieron un importante operativo para buscar supervivientes.

Imágenes de video mostraban una importante porción del edificio, en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, reducida a escombros y con el interior de los apartamentos a la vista.

En entrevista con Mañanas BLU, Nicolás Patoca, propietario de dos apartamentos en el edificio dijo que el 70% de la construcción cayó y que dos amigos suyos están desaparecidos.

“El problema no es la pérdida material, sino que estaba habitados por dos amigos de toda la vida. Dos chichos y su hijo. Ya he llamado a los hospitales y no sé dónde están”, relató.

Patoca manifestó que la gente creyó que se trataba de un terremoto y no hubo una alarma que les avisara, entre otras cosas, por la hora en la que ocurrió el colapso.

“No hay números, no se sabe exactamente quién está desaparecido. Lo más triste es que esto pasó a la 1:30 de la mañana, cuando todo el mundo estaba durmiendo. No hubo oportunidad de escapar. No sonó ninguna alarma. La gente pensó que era un terremoto, hubo una explosión y vieron que faltaba la mitad del edificio”, añadió.

Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 unidades.

