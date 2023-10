"Cuando la tragedia es palestina, nadie se da cuenta": embajador de Palestina en Colombia

En medio de la reciente escalada de violencia en Oriente Medio desatada por el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, el cual ya ha dejado miles de víctimas y una situación humanitaria crítica, el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Malki, ha expresado su perspectiva sobre el conflicto y la situación histórica que enfrenta el pueblo palestino.

En conversación con El Radar, de Blu Radio, el diplomático cuestionó que únicamente cuando la tragedia también incluye a Israel el mundo sí “se da cuenta” de la crítica situación que se vive allí en esa región del mundo.

Al iniciar la entrevista, el embajador Malki destacó la importancia de entender la complejidad de la situación. Aclaró que representa a la Autoridad Nacional Palestina y no a Hamás, subrayando que la población palestina lleva más de cinco décadas enfrentando la ocupación israelí.

Señaló que el pueblo palestino reclama su libertad y ha buscado una solución pacífica durante las últimas tres décadas. Sin embargo, resaltó que Israel ha optado por la violencia, ocupación y represión.

“El pueblo palestino lleva reclamando su libertad desde aquel entonces y negociando con los israelíes, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que digamos, podamos aplicar lo que es el derecho internacional. El derecho internacional dice que ninguna fuerza, ningún país puede ocupar otro a la fuerza. Israel lo ha hecho hace 56 años”, puntualizó.

Malki cuestionó la desigual visibilidad mediática de la tragedia, sosteniendo que cuando la tragedia afecta a Palestina, no recibe la misma atención que cuando ocurre en Israel. También abordó la política israelí de expansión territorial y control sobre la vida de los palestinos, destacando la necesidad de un camino hacia la paz y la libertad para Palestina.

“¿Justificamos la barbarie con otra barbarie? ¿No? O sea, esto es lo que está pasando en la franja de Gaza. Nadie lo está mirando. O sea, las víctimas solo cayeron de parte de Israel. Las víctimas siempre, si usted mira la historia en los recientes años, las víctimas siempre han sido de parte de Palestina. El mundo nunca se ha preocupado, porque las víctimas son palestinas”, cuestionó el embajador.

Enfatizó que la paz en Medio Oriente solo se logrará si se garantiza la paz y la libertad para los palestinos. Asimismo, lamentó las recurrentes incursiones de Israel en la frontera de Gaza y la pérdida de vidas civiles palestinas en estos conflictos.

“Mientras nosotros negociamos con Israel, Israel va anexando más y más territorio, creando más asentamientos, anunciando todos los días, su intención de crear más asentamientos, controlando la vida del pueblo palestino”, destacó.

El embajador concluyó reafirmando que la paz en Oriente Medio solo será posible si se garantiza la libertad, independencia y establecimiento de un Estado palestino, subrayando que este conflicto no puede simplificarse a un ataque lanzado por Hamás, sino que debe resolverse abordando las causas estructurales y otorgando derechos a Palestina.

“Yo totalmente estoy de acuerdo con la posición del presidente Petro. Esto no es un conflicto porque Hamás lanzó un ataque. Este es un conflicto que tiene que solucionarse y porque además la paz en Medio Oriente no se consigue sino consiguiendo la paz con los palestinos. Y la paz con los palestinos se consigue a través de que el pueblo palestino logre su libertad, su independencia y su Estado. Y si no hay paz con los palestinos, no habrá paz en el Oriente y no habrá paz en el mundo”, sentenció.

