Segundo avión con colombianos desde Israel llegará sobre el mediodía: comandante Catam

La Fuerza Aeroespacial Colombiana se prepara para recibir el segundo grupo de connacionales repatriados desde Israel en medio de la guerra en esa región. El general Juan Francisco Mosquera, comandante de la base militar de Catam, entregó nuevos detalles en Blu Radio sobre la operación humanitaria.

El segundo avión de la Fuerza Aérea, identificado como vuelo 1219, despegó el viernes de Tel Aviv con 110 colombianos a bordo, que fueron rescatados y estaban atrapados en medio del conflicto.

Se estima que la aeronave aterrice en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en República Dominicana, alrededor de las 11:00 de la mañana para reabastecer combustible antes de dirigirse a Bogotá.

“Estimamos que sean aproximadamente 6 horas 40 minutos de vuelo, o sea que alrededor de las 9:00 de la mañana puede estar aterrizando en Punta Cana, ahí se puede demorar unas dos horas mientras reabastece combustible, más o menos 11:00 de la mañana, y son dos horas 15 a dos horas 30 de vuelo de venida para Bogotá, es decir, más o menos podríamos tener ese avión a alrededor de las 12 del día, 12 y 30, esperando que los trámites de reabastecimiento y todo en Punta Cana no se nos demoren, y pues podríamos tener a nuestros otros 110 con nacionales ya en Bogotá de nuevo”, explicó el general Mosquera.

#Atención | Ya despegó el SEGUNDO vuelo humanitario desde Israel con otros 110 colombianos a bordo .



El equipo de la Cancillería que acompañó a la @FuerzaAereaCol y la Embajada en Tel Aviv lideraron la evacuación. pic.twitter.com/DobYocnx0E — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2023

El comandante Catam detalló que la tripulación y los pasajeros se encuentran en buen estado, a pesar de la tensión que implica un vuelo tan extenso y en circunstancias críticas. Además, informó que el padre Chucho, quien también estaba en Israel, ha regresado junto con sus compañeros.

El general asegura que se están tomando todas las medidas de seguridad y coordinación con las autoridades aeroportuarias para garantizar un traslado seguro de los colombianos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde se dirigirán tras aterrizar en Catam.

“Pensaría que sí, yo lo vi en el avión haciendo una oración antes de salir y agradeciendo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana de todos los esfuerzos que han hecho para traerlos, yo me imagino, él tenía un grupo grande, no sé las novedades que él tiene, pero si está a bordo, yo espero que haya ya despachado a sus amigos para los diferentes países”, puntualizó.

“Cuando aterrizaron en Tel Aviv inmediatamente me llamaron y me dijeron que no había ningún problema, que habían estado pues sí un poco nerviosos porque finalmente han sido pilotos de combate toda su vida, pero en este caso son situaciones diferentes a las cuales no nos habíamos enfrentado como está la Cortina de Hierro en funcionamiento y demás, pero finalmente todo lo que se nota es la capacidad y el entrenamiento que tienen ellos para lograr este vuelo. También los cambios y relevos”, agregó.

Así las cosas, la labor de la Fuerza Aérea en esta operación humanitaria podría terminar como un éxito, permitiendo el retorno seguro de 220 connacionales en medio de un contexto internacional complejo y en pleno conflicto bélico en Israel.