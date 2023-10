Llegó a Cali la futbolista que sobrevivió a la guerra en Israel

Una semana después del inicio de la guerra en Israel, tras los ataques terroristas del grupo Hamás, pudo llegar a Colombia en un vuelo comercial la futbolista caleña María Paula Escobar, quien logró salir de Tel Aviv con la ayuda del su equipo, que gestionó su viaje debido a la falta de respuestas por parte de la Embajada colombiana.

El avión en el que venía María Paula aterrizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali alrededor de la media noche, ahí la deportista fue recibida con mucho cariño por su familia, quienes anhelaban un pronto reencuentro tras conocer la tensión en Medio Oriente.

La futbolista caleña no hacía parte de la lista prioritaria de la embajada de Colombia en Israel, para formar parte de la tripulación de los vuelos humanitarios, debido a que ella estaba radicada en ese país.

María Paula logró salir de Israel con la ayuda del equipo de fútbol donde jugaba, el ASA de Tel Aviv, el cual anticipó el final de su contrato porque la liga israelí fue suspendida por la guerra y le compró un tiquete de regreso a Colombia.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Paula agradeció los mensajes de apoyo de quienes estuvieron pendientes de su proceso en medio del conflicto en Medio Oriente.

“Nunca quise tomar este caso, por fama, al contrario, tuve miedo, desesperación y mi salud no está bien. No soy de esas personas que les gusta hacerse notar, me gusta vivir sin hacer ruido pero viviendo bien”, indicó en su mensaje.