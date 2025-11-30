En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cuatro personas son acusadas por pertenecer a "red internacional de material satánico de abuso"

Cuatro personas son acusadas por pertenecer a "red internacional de material satánico de abuso"

Los otros tres hombres, de 39, 42 y 46 años, fueron detenidos en un edificio de apartamentos y acusados de una serie de delitos ligados al material de abuso infantil.

Cuatro personas son acusadas por pertenecer a "red internacional de material satánico de abuso"
Cuatro personas son acusadas por pertenecer a "red internacional de material satánico de abuso"
Foto: ImageFx
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad