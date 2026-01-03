Cuba reclama a Estados Unidos la "inmediata liberación" de Maduro

El Gobierno cubano reclamó este sábado la “inmediata liberación” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, mientras responsabilizó a Estados Unidos “por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”.

“Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, según la declaración emitida por La Habana en referencia al ataque de Washington a Caracas que derivó en la captura de Maduro y su esposa esta madrugada.

Al respecto, Cuba consideró que “el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado (Marco Rubio), junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”.

Maduro capturado y Donald Trump Fotos: @realDonaldTrump y AFP

Cuba demandó “enfáticamente” a las autoridades estadounidenses “la inmediata liberación” de Maduro y de Flores.



La isla caribeña consideró que era una “descarnada agresión imperialista y fascista” cuya meta es “la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región”.

La declaración, divulgada en la página web de la Cancillería cubana, llamó a la comunidad internacional a evitar que “permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU”.

“Venezuela es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna (…) Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre”, acorde con el documento.

El Gobierno cubano, aliado histórico de Venezuela, alertó además que “todas las naciones de la región han de estar alertas, pues la amenaza pende sobre todas. En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable”.

Más temprano este sábado, en un acto político masivo de apoyo a Venezuela, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó de “acto de terrorismo” y “atropello a la norma internacional” los recientes hechos en el país sudamericano.