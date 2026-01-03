En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York

Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

