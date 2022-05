Cundida de plata: mujer se hace millonaria sacando piojos, ¿se le mediría al negocio?

Eliana Ortega es la fiel representación de constancia y disciplina. La ecuatoriana que llegó para conquistar Manhattan, nunca imaginó cómo se ganaría la vida.

Con su hija emigró de Ecuador y trabajó en cuanto oficio le tocó, hasta que un día le contaron que podía ganar 25 dólares la hora sacando piojos. Este empleo le cambió la vida, pues en un solo día puede generar hasta 5.000 dólares con su empresa, ‘Larger Than Lice’: la mayor compañía para tratar la pediculosis humana en Nueva York, en una historia que reproduce Noticias Caracol.

“Tú y yo, hasta el presidente de los Estados Unidos puede contagiarse de piojos, y los piojos buscan personas con el cabello limpio. Este es el hábitat perfecto”, dijo Ortega, una madre soltera que se ha esforzado por salir adelante desde que llegó a Nueva York.

“Cuando llegué aquí, me estrellé. Pensé que había más oportunidades y, al no saber hablar inglés y no tener conexiones, le entré a todo. Fui cajera, mesera, limpiar baños, limpiar casas, oficinas, repartir pizzas, repartir volantes para pequeños negocios y no me alcanzaba el dinero”, contó.

La empresa de Eliana ya ha ofrecido 10.000 servicios. El costo de cada tratamiento para quitar piojos oscila entre 800 y 1.000 dólares. Si toda la familia está cundida, el costo puede llegar fácil a 4.000 y 5.000 dólares. Eso puede llegar a ganar Eliana por día.

“Ahí descubrí que esto realmente es un imperio. Es una mina de oro. Es como les digo a mis estudiantes: ustedes no saben lo que tienen en sus manos, la industria de la pediculosis humana no está explotada como se debería”, aseguró.

De acuerdo con la Asociación de Escuelas de New York, cada año se diagnostican entre 6 y 12 millones de nuevos casos de piojos en niños de 3 a 11 años, lo que desencadena en deserción escolar y aislamiento del niño infestado.

