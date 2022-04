Cura colombiano detenido en Roma por pedofilia: está acusado de abusar de dos menores

Se trata del padre Carlos Arcos Pérez, cura colombiano de aproximadamente 40 años, que fue detenido este viernes santo en una parroquia de Carpineto Romano, localidad de Roma-Italia, al estar acusado de abusar sexualmente de dos menores.

Según el periódico italiano Il Messagero, los padres de los dos menores hicieron la denuncia de pederastia en diciembre del año pasado y, de acuerdo a las investigaciones, se dio la captura por la que ahora el sacerdote colombiano tendrá que responder ante un juez en los próximos días.

El medio italiano también habló con Giovanni Macaly, padre que pertenece a la misma iglesia del cura colombiano, y contó que desde que hizo la denuncia el padre Carlos no salió de la casa, no volvió a hacer misas y no tuvo contacto con nadie.

Además, dijo que el cura colombiano debía regresar el mes pasado a Colombia porque ya se cumplía su misión de tres años, pero ahora deberá esperar y responder por el delito de pedofilia por el que se le acusa.

