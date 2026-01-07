"Delcy Rodríguez preferirá morir antes que someterse": Correa sobre el control petrolero de EEUU

En diálogo con Mañanas Blu, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habló sobre la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Correa calificó la situación actual como un síntoma de un "retroceso civilizatorio", donde el derecho internacional ha sido desplazado por la "ley del más fuerte".

Según el exmandatario, lo que ocurre en el país vecino no debe analizarse bajo una óptica de izquierda o derecha, sino como un atentado contra los principios fundamentales de la civilización y la soberanía de las naciones.



"Ley del más fuerte"

Para Correa, la intervención en Venezuela es una prueba fehaciente de que las Naciones Unidas están "pintadas en la pared". Comparó la inacción internacional actual con los tiempos de la preguerra, cuando se permitieron avances totalitarios para evitar conflictos mayores, resultando en desastres peores. El expresidente subrayó que el multilateralismo ha muerto, mencionando como precedentes el genocidio en Gaza y la invasión de la embajada de México en Ecuador, hechos que, a su juicio, quedaron en la impunidad.



Delcy Rodríguez

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la posible administración de los recursos venezolanos por parte de Estados Unidos. Ante los anuncios de Donald Trump sobre el control del crudo, Correa afirmó que la institucionalidad venezolana ha resistido y que Delcy Rodríguez, actual encargada del país, es una mujer "extraordinariamente capaz" y "brillante". Correa fue contundente al asegurar que Rodríguez "preferirá morir a someterse" a un saqueo de los recursos naturales, aunque aclaró que las inversiones extranjeras son bienvenidas siempre que respeten la soberanía.

Delcy Rodríguez Foto: Telegram de Freddy Yáñez

El rol de asesor

Correa confirmó que actúa como asesor económico de Venezuela, defendiendo los logros del gobierno para mantener a flote un país bajo un "brutal bloqueo". Asimismo, lamentó la falta de unidad en América Latina, culpando a los "cipayos" (gobiernos que se venden al mejor postor) de impedir el desarrollo regional y facilitar la dominación del norte.

En este contexto, rechazó las acusaciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, calificándolas de "bochorno internacional" y defendiendo su condición de refugiado político en Bélgica.



Escuche aquí la entrevista: