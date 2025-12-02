Delincuente arrastró varios metros a una mujer para robarle el bolso: quedó en video

Un violento asalto ocurrido en Guayaquil, Ecuador, generó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se observa a una mujer siendo brutalmente atacada por un delincuente que intentó arrebatarle su bolso en plena vía pública.

El hecho se registró la noche del 28 de noviembre en el sector de Sauces 8. La víctima caminaba sola por la acera cuando, sin advertirlo, era seguida de cerca por un hombre que aprovechó la oscuridad y el aislamiento de la calle para sorprenderla. El atacante, quien según reportes preliminares sería de nacionalidad extranjera, espera el momento oportuno y la intercepta al pasar junto a un árbol, sujetándola por el cuello para someterla.

En las imágenes difundidas por la cuenta de X @EmergenciasEc, se observa que la mujer intenta resistirse mientras grita pidiendo ayuda. El agresor la lanza al suelo e intenta arrancarle la bolsa, pero ante la resistencia de la víctima termina arrastrándola varios metros sobre el pavimento. Al no lograr su cometido de inmediato, el sujeto recurre a la violencia física: le propina golpes con el puño y también patadas.

Finalmente, el delincuente decide huir del lugar. Aunque no logró llevarse el bolso, sí habría alcanzado a robar el celular de la joven.



En el sector de Sauces 8, un Delincuente de nacionalidad extranjera asaltó violentamente a una chica golpeandola y arrastrandola para que suelte la cartera. pic.twitter.com/hMHKQI84sb — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 29, 2025

Llama la atención que, durante los 25 segundos que dura la grabación, ninguna persona interviene para auxiliar a la víctima. Incluso, una habitante que salía de una vivienda cercana no reaccionó ante la situación. Hacia el final del video se escuchan gritos y silbidos, y la joven corre, lo que hace pensar que el agresor pudo haber sido perseguido o retenido por transeúntes, aunque este punto no ha sido confirmado.

La escena, que rápidamente se volvió viral, generó una ola de comentarios de indignación y preocupación por la inseguridad en la ciudad. “Saquen a los extranjeros criminales de Ecuador”, “Tanto carro y no asoma nadie para socorrerle”, “Terrible ese miserable”, expresaron algunos usuarios en redes sociales.