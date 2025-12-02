En vivo
Mundo

Delincuente arrastró varios metros a una mujer para robarle el bolso: quedó en video

La víctima caminaba sola por la acera cuando, sin advertirlo, era seguida de cerca por un hombre que aprovechó la oscuridad y el aislamiento de la calle para sorprenderla.

