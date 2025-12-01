Revelan video del momento del robo de joyería en centro comercial de Chapinero en Bogotá

En la mañana de esta 1 de diciembre de 2025, se registró un fuerte robo en el interior del centro comercial Colors 61, ubicado en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, Bogotá, a una joyería y dándose en el sitio un intercambio de disparos.

Una persona terminó herida en medio de ese intercambio de disparos, quien sufrió una lesión en la pantorrilla y fue luego trasladada a un centro asistencial, en donde recupera. Afortunadamente fuera de gravedad.

centro comercial Colors 61 Foto: Google Maps

Este es el video del momento del robo en Chapinero

Se pudo conocer el video del momento exacto en que estos ladrones rompen la ventana del local con un objeto contundente y, posteriormente, sacan rápidamente varias joyas del sitio, evaluadas en torno sobre los 30 millones de pesos.

Todos se ven encapuchados y con armas de fuego, uno de ellos con un casco, posiblemente que sería utilizado después para la huida en donde se produjo este hecho.



Además, se ve cómo disparan hacia el lado izquierdo desde donde se encuentran, al parecer, con una de las personas que se encontraba en el centro comercial.

Esto es lo que se sabe de este robo en Chapinero

El teniente coronel Ricardo Chaves entregó detalles del operativo y confirmó que ya se adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.

“Varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños, uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas e intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento. Hurtan varios paños con diferentes joyas, avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. En la huida estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas”, explicó.

Por ahora, las autoridades continúan investigando con ayuda de estos videos para dar pronto con los responsables de este hecho.

