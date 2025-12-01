Robo en joyería en centro comercial en Chapinero desató tiroteo y dejó un herido

Un violento robo se registró este lunes 1 de diciembre en el centro comercial Colors 61, ubicado en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, Bogotá. Cinco delincuentes ingresaron al lugar y asaltaron una joyería, generando momentos de pánico entre comerciantes y visitantes.

De acuerdo con las autoridades, los asaltantes rompieron las vitrinas con un objeto contundente y lograron llevarse varias joyas avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. Durante el hurto, intimidaron con arma de fuego al empleado del establecimiento para obligarlo a entregar los objetos de valor.

En su huida, los responsables realizaron varios disparos, uno de los cuales impactó a un ciudadano que se encontraba en el centro comercial. La víctima sufrió una lesión en la pantorrilla y fue trasladada a un centro asistencial, donde se recupera. Según los reportes médicos, la herida no reviste gravedad.

El teniente coronel Ricardo Chaves entregó detalles del operativo y confirmó que ya se adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.



“Varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños, uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas e intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento. Hurtan varios paños con diferentes joyas, avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. En la huida estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas”, explicó.

El oficial añadió que ya se revisan las cámaras de seguridad del sector: “Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”.

