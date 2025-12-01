Mas de 4.000 botellas de licor y contrabando fueron decomisadas en Bogotá

Duro golpe al contrabando y a la venta de licor adulterado en la ciudad. En las últimas horas, en cinco diligencias de allanamiento y registro fueron decomisadas 4.077 botellas de licor, entre whisky, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, en el barrio Votos Nacional de la localidad de Mártires fue identificada una bodega donde fabricaban, almacenaban y distribuían el trago. Así mismo, según la policía, la fachada de los comercios consistía en poner en la estantería licor original y, una vez el comprador daba el visto bueno, de la bodega sacaban las botellas.

Empezó diciembre y reforzamos los operativos contra el licor adulterado. En la madrugada de hoy, en el Voto Nacional, fueron incautadas más de 4.000 botellas de este trago, reenvasado y sellado al vacío.



En las vitrinas exhibían licor original para no levantar sospechas, pero… pic.twitter.com/00pdg6wcNi — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 1, 2025

“Y es importante mostrar este resultado porque tenemos que dar conciencia a los ciudadanos con el arranque del mes de diciembre. Arranca el mes de diciembre, arrancan las fiestas. Obviamente, mucha gente va a celebrar; en algunos casos lo hacen con alcohol. Y nosotros hacemos un llamado, primero, pues obviamente, a consumir siempre con responsabilidad. Yo he hecho un llamado insistentemente y quiero repetirlo hoy en el tema de manejar los efectos del alcohol”, concluye el alcalde.

Entre tanto, estas botellas de licor estaban avaluadas en más de 400 millones de pesos. Así mismo, la policía confirma que en el 2025 se han capturado 25 personas y se han incautado más de 6.000 botellas de licor. Y es que, para reforzar la seguridad, el alcalde de Bogotá confirmó que a la ciudad llegarán más de 1.200 policías para redoblar la seguridad.