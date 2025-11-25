Desde el papa Francisco hasta Ozzy Osbourne: las personalidades que nos dejaron en 2025

El año 2025 pasará a la historia no solo por los acontecimientos políticos y sociales que lo definieron, sino también por la dolorosa partida de una generación de figuras que marcaron el arte, la política, la espiritualidad y la moda a nivel global. Desde el Vaticano hasta Hollywood, pasando por la literatura latinoamericana y la música que puso a bailar a millones, el obituario de este año es un verdadero testamento de la grandeza humana y su ineludible ciclo.

Resulta complejo resumir en pocas palabras el impacto de nombres como el papa Francisco, el primer pontífice jesuita y latinoamericano que puso a los marginados en el centro de su mensaje, o el actor y director Robert Redford, eterno símbolo de la izquierda y del cine independiente. A ellos se unió la elegancia eterna de Giorgio Armani, la fuerza de la actriz Claudia Cardinale, la voz disidente del Nobel Mario Vargas Llosa, la perseverancia de la primatóloga Jane Goodall y la sencillez radical del expresidente uruguayo José Mujica. Sus legados, tan diversos como profundos, obligan a una pausa para reflexionar sobre la magnitud de sus obras y su influencia en el mundo contemporáneo.



Personajes que nos dejaron este 2025

Enero: El adiós a la política Europea y al Cine de Culto

David Lynch cineasta estadounidense AFP

El primer mes del año marcó el inicio de las despedidas en la política y el cine de autor. La partida de figuras que definieron la entrada de Grecia al euro y la extrema derecha francesa se sumó al silencio de dos gigantes de la contracultura, dejando un vacío en la esfera artística y política europea.



Enero 5: Costas Simitis , 88 años, resistente contra la junta de los "coroneles" y primer ministro griego (1996-2004) que hizo entrar al país en el euro.

, 88 años, resistente contra la junta de los "coroneles" y primer ministro griego (1996-2004) que hizo entrar al país en el euro. Enero 7: Jean-Marie Le Pen , 96 años, figura de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN).

, 96 años, figura de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN). Enero 13: Oliviero Toscani, 82 años, provocador fotógrafo italiano de Benetton.

82 años, provocador fotógrafo italiano de Benetton. Enero 16: David Lynch, 78 años, realizador estadounidense de "Elephant Man", "Mulholland Drive" y de la serie de culto "Twin Peaks".

78 años, realizador estadounidense de "Elephant Man", "Mulholland Drive" y de la serie de culto "Twin Peaks". Enero 30: Marianne Faithfull, 78 años, cantante emblemática del Swinging London y luego de los escenarios punk neoyorquinos.

Febrero: Líderes espirituales, estadistas y estrellas de Hollywood

Febrero concentró pérdidas significativas entre líderes influyentes de alcance global y personalidades que dejaron huella en la gran pantalla. La muerte de un jefe espiritual se unió a la de un padre fundador africano y a una leyenda de la época dorada de Hollywood.



Febrero 4: Karim Aga Khan IV , 88 años, filántropo y jefe espiritual de los musulmanes ismaelitas.

, 88 años, filántropo y jefe espiritual de los musulmanes ismaelitas. Febrero 8: Sam Nujoma , de 95 años, primer presidente y padre de la independencia de Namibia obtenida de Sudáfrica en 1990.

, de 95 años, primer presidente y padre de la independencia de Namibia obtenida de Sudáfrica en 1990. Febrero 18: Gene Hackman, 95 años, figura del Nuevo Hollywood, oscarizado por "French Connection" e "Implacable".

Abril: El silencio de las letras y la partida de un pontífice

En redes sociales circuló una noticia falsa sobre el papa y el Viernes Santo Foto: AFP

Este mes fue uno de los más duros, con la partida de un ícono del cine de acción y, sobre todo, el adiós al mundo de una de las voces más prominentes de la literatura hispana y al líder de la Iglesia Católica, cuyo mensaje se centró en los marginados.



Abril 1: Val Kilmer, de 65 años, actor estadounidense, enemigo jurado de Tom Cruise en "Top Gun".

de 65 años, actor estadounidense, enemigo jurado de Tom Cruise en "Top Gun". Abril 13: Mario Vargas Llosa , 89 años, escritor hispano-peruano, premio Nobel de literatura en 2010.

, 89 años, escritor hispano-peruano, premio Nobel de literatura en 2010. Abril 21: Jorge Mario Bergoglio, 88 años, papa Francisco, elegido en 2013, argentino y primer papa jesuita, que puso a los marginados en el centro de su mensaje sin reformar la doctrina tradicional católica.

Mayo: La austeridad política y la fotografía social

Pepe Mujica // Foto: AFP

Mayo nos obligó a despedirnos de la sencillez radical de una de las figuras políticas más admiradas de Latinoamérica, así como de un fotógrafo cuya lente capturó las tragedias humanas, y de un científico cuya invención cambió la salud reproductiva.



M ayo 13: José "Pepe" Mujica, 89 años, presidente de Uruguay (2010-2015), exguerrillero figura de la izquierda latinoamericana, apodado el "presidente más pobre del mundo".

89 años, presidente de Uruguay (2010-2015), exguerrillero figura de la izquierda latinoamericana, apodado el "presidente más pobre del mundo". Mayo 23: Sebastiao Salgado , 81 años, fotógrafo franco-brasileño, conocido por sus imágenes de tragedias humanas y del planeta.

, 81 años, fotógrafo franco-brasileño, conocido por sus imágenes de tragedias humanas y del planeta. Mayo 30: Etienne Emile Baulieu, 98 años, inventor de la píldora abortiva.

Junio: Maestrías de la música, la literatura y el liderazgo femenino

Brian Wilson, fundador de los Beach Boys. AFP

Junio se llevó a maestros del espionaje literario, fundadores de bandas icónicas y una expresidenta que pacificó su nación. El mes marcó la pérdida de talento en la creación musical, el género literario y la política centroamericana.



Junio 3: Edmund White , de 85 años, novelista estadounidense, figura notable de la literatura LGTB+.

, de 85 años, novelista estadounidense, figura notable de la literatura LGTB+. Junio 9: Frederic Forsyth , de 86 años, maestro de la novela de espionaje británico, autor de "Chacal" (1971).

, de 86 años, maestro de la novela de espionaje británico, autor de "Chacal" (1971). Junio 11: Brian Wilson, 82 años, músico, fundador de los Beach Boys.

82 años, músico, fundador de los Beach Boys. Junio 14: Violeta Chamorro , 95 años, expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que derrotó en las urnas a Daniel Ortega y pacificó el país.

, 95 años, expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que derrotó en las urnas a Daniel Ortega y pacificó el país. Junio 23: Lea Massa ri, de 91 años, actriz italiana conocida por "La aventura".

ri, de 91 años, actriz italiana conocida por "La aventura". Junio 26: Lalo Schifrin, 93 años, compositor de música cinematográfica, como la "Misión Imposible".

Julio: Leyendas del Rock, lucha y dirección escénica

Ozzy Osbourne Foto: AFP

El mes estival se centró en la cultura popular, con la partida de un pionero del hard rock, una leyenda de la lucha libre estadounidense y un influyente director que dejó una huella en la vanguardia teatral y operística.



Julio 22: Ozzy Osbourne, de 76 años, cantante británico de "Black Sabbath", uno de los grupos pioneros del hard rock.

de 76 años, cantante británico de "Black Sabbath", uno de los grupos pioneros del hard rock. Julio 24: Hulk Hogan, de 71 años, leyenda estadounidense de la lucha y actor.

de 71 años, leyenda estadounidense de la lucha y actor. Julio 31: Bob Wilson, de 83 años, director estadounidense conocido por sus creaciones originales en el teatro y ópera.

Agosto: La salsa, el espacio y la tragedia política

Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

Agosto lamentó la pérdida de un maestro de la salsa que revolucionó la música latina, un héroe del espacio que comandó una misión casi catastrófica, y un joven líder político colombiano víctima de la violencia.



Agosto 6: Eddie Palmieri, 88 años, pianista estadounidense, legendario salsero que revolucionó la música latina.

88 años, pianista estadounidense, legendario salsero que revolucionó la música latina. Agosto 7: Jim Lovell, 97 años, astronauta estadounidense, comandante de la misión Apollo 13 que estuvo a punto de terminar en catástrofe en 1970.

97 años, astronauta estadounidense, comandante de la misión Apollo 13 que estuvo a punto de terminar en catástrofe en 1970. Agosto 11: Miguel Uribe, 39 años, senador colombiano y precandidato presidencial, fallecido después de dos meses en cuidados intensivos por un ataque a balazos en un acto público.

Septiembre: El lujo, el activismo y los íconos de Hollywood

Giorgio Armani Foto: AFP

Septiembre marcó la despedida de un diseñador que construyó un imperio de lujo global, una activista incansable por los derechos humanos y dos de los rostros más reconocidos y emblemáticos de la historia del cine en Estados Unidos e Italia.



Septiembre 4: Giorgio Armani , 91 años, diseñador italiano, ícono de la moda y empresario que erigió un imperio del lujo.

, 91 años, diseñador italiano, ícono de la moda y empresario que erigió un imperio del lujo. Septiembre 6: Rosa Tarlovsky de Roisinblit, 106 años, activista de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina.

106 años, activista de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Septiembre 6: Rick Davies , 81 años, cantante británico, cofundador del grupo de rock Supertramp.

, 81 años, cantante británico, cofundador del grupo de rock Supertramp. Septiembre 10: Charlie Kirk, 31 años, *influencer* estadounidense y militante conservador aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo.

31 años, *influencer* estadounidense y militante conservador aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo. Septiembre 16: Robert Redford, 89 años, actor emblemático del cine estadounidense, de izquierda y verdadero padrino del cine independiente en Estados Unidos.

89 años, actor emblemático del cine estadounidense, de izquierda y verdadero padrino del cine independiente en Estados Unidos. Septiembre 23: Claudia Cardinale, 87 años, actriz italiana nacionalizada francesa, ícono del cine italiano y musa de los más grandes directores.

Octubre: El legado ambiental y la versatilidad cinematográfica

Actriz Diane Keaton Foto: AFP

Octubre se despidió de una de las figuras más importantes de la causa medioambiental a nivel mundial, cuya vida se dedicó al estudio de los chimpancés, y de una actriz conocida por su versatilidad y sus papeles protagónicos con Woody Allen.



Octubre 1º: Jane Goodal l, 91 años, primatóloga británica, figura emblemática de la causa medioambiental y embajadora de los chimpancés.

l, 91 años, primatóloga británica, figura emblemática de la causa medioambiental y embajadora de los chimpancés. Octubre 11: Diane Keaton, 79 años, actriz estadounidense conocida por sus papeles protagónicos en las películas de Woody Allen y su participación en El padrino.



Noviembre: Vicepresidencias poderosas, ciencia y reggae

El penúltimo mes del año cerró con el adiós de un influyente exvicepresidente estadounidense, un premio Nobel de ciencia controversial por sus opiniones, y una leyenda de la música reggae originaria de Jamaica.

