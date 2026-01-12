En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Desde Miami, exigen a Trump reconocer a Machado y González como líderes de Venezuela

Desde Miami, exigen a Trump reconocer a Machado y González como líderes de Venezuela

El condado de Miami-Dade alberga la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, con más de 100.000 personas procedentes de Venezuela.

Edmundo González y María Corina Machado
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

